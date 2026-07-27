Ein musikalisches Fest im Haus Maria Jacobi

Der Kultursommer Wien macht auch heuer wieder in den Häusern zum Leben Station und bringt Kunst und Kultur direkt zu den Menschen.

Im Haus Maria Jacobi sorgte das Dorothea Jaburek Trio mit seinem Programm „Von Cole Porter bis Hildegard Knef“ für einen stimmungsvollen Nachmittag. Bewohner, Angehörige und Gäste aus dem Grätzl genossen die musikalische Reise durch Swing, Chanson und unvergessliche Klassiker.

Treffpunkt für Jung und Alt

Das Haus Maria Jacobi versteht sich als Ort der Begegnung und des Miteinanders. Neben Konzerten und Festen trägt vor allem das Projekt „Junges Wohnen“ zum lebendigen Austausch zwischen den Generationen bei. Junge Menschen in Ausbildung leben gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren im Haus und gestalten den Alltag aktiv mit.

„Wenn plötzlich alle gemeinsam dieselbe Melodie mitsummen – ganz unabhängig davon, ob man eher mit Swing, Chanson oder Popmusik aufgewachsen ist – zeigt das, wie sehr Musik verbindet. Schön, dass wir im Haus Maria Jacobi dafür die passende Bühne geben können.“

…betont Direktorin Lisa Bluma.

Weitere Konzerte folgen

Mit Klassikern von Cole Porter bis Hildegard Knef begeisterte das Dorothea Jaburek Trio das Publikum und weckte viele Erinnerungen. Ein Bewohner brachte es auf den Punkt:

„Die Lieder der Knef sind auch heute noch etwas ganz Besonderes. Diese Stimme vergisst man nicht.“

Der Kultursommer Wien geht in den kommenden Wochen mit weiteren kostenlosen Gartenkonzerten in den Häusern zum Leben weiter. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15 Uhr und stehen auch Gästen aus der Nachbarschaft offen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, finden die Konzerte in den Veranstaltungssälen der Häuser statt.

Mit ihrem Programm „Von Cole Porter bis Hildegard Knef“ begeisterte das Dorothea Jaburek Trio das Publikum. | ©Häuser zum Leben

Stammgast Franz ist bei jedem Gartenkonzert mit dabei. | ©Häuser zum Leben