Technik-Workshops für Mädchen warten in den Ferien

Kostenlose „Mädchen feiern Technik“-Workshops warten beim WIENXTRA-Ferienspiel im Juli und August und ermutigen Mädchen, neue Wege zu gehen.

Selbst anpacken und einfach ausprobieren, das steht bei den „Mädchen feiern Technik“ -Workshops in den Sommerferien im Mittelpunkt. So können Mädchen beim WIENXTRA-Ferienspiel faszinierende technische und naturwissenschaftliche Berufsfelder für ihre eigene Zukunft kennenlernen. Und gemeinsam zum Beispiel ein Tiny-Haus bauen, die Qualitätsmessungen des Wiener Trinkwassers kennenlernen oder viele spannende technische und naturwissenschaftliche Experimente kennenlernen.

„Neue technische und wissenschaftliche Entwicklungen bewegen unsere Welt. Diese gemeinsame Zukunft soll aber nicht nur von einer Handvoll Männer gestaltet werden, sondern von uns allen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Mädchen in unserer Stadt die Chance haben, unterschiedliche Berufsfelder und Zukunftsthemen kennenzulernen – frei von längst überholten Rollenbildern. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Interessen und Talente kennenzulernen und zu entwickeln. Das Ferienspiel ist eine wunderbare Gelegenheit genau das zu tun – verbunden mit ganz viel Spaß und Freude“, betont Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Mädchen feiern Technik”

Komm in den Sommerferien in Begleitung eines Erwachsenen in die Labore der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39), mach mit bei spannenden Experimenten und entdecke viele technische und naturwissenschaftliche Berufe.

Die Termine:

Dienstag, 14. Juli und Mittwoch, 15. Juli 2026, 10 Uhr: Wasserforscherinnen im Labor

Untersuche Wasserproben und überprüfe die Qualität des Wiener Trinkwassers.



Montag, 24. August und Dienstag, 25. August 2026, 10 Uhr: Beruf Baumeisterin

Bau dein eigenes Tiny-Haus mit echten (sehr kleinen) Ziegelsteinen und lass deiner Kreativität freien Lauf.

Mittwoch, 26. August 2026, 10 Uhr: Prüfen, messen, abwiegen!

Arbeitshandschuhe an, Schutzbrille auf! Probiere verschiedene Prüfgeräte aus wie z.B. eine Wärmebildkamera. Du misst, überprüfst und testest.

Ort: Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39)

Rinnböckstraße 15/2, 1110 Wien

Beginn jeweils 10 Uhr, Dauer 1,5 Stunden



Die Anmeldung startet 2 Wochen vor dem jeweiligen Termin, online auf anmeldung.ferienspiel.at.