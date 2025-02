Lesofantenfest macht Lust auf Literatur, Musik und Theater

Von Theater über Jonglage bis hin zu Musik-Workshops – das beliebte Lesofantenfest lädt von 25.2. bis 8.3.2025 Kinder und Jugendliche in die Wiener Büchereien ein. Das vielseitige Programm ist kostenlos und verspricht kulturelle Erlebnisse für jedes Alter. Eine Anmeldung ist bereits möglich.

Vom 25. Februar bis 8. März 2025 wird Wien erneut zum Schauplatz eines einzigartigen Kulturfestivals für Kinder: Das Lesofantenfest feiert seine 34. Ausgabe mit über 50 Veranstaltungen in 27 Büchereien der Stadt. Schulklassen, Kindergärten und Familien können sich für die begehrten Plätze bereits anmelden. Die Veranstaltung bietet eine breite Palette an interaktiven Erlebnissen, die Lust auf Literatur, Musik und Theater machen.

Vielfalt als zentrales Thema des Festivals

In diesem Jahr setzt das Festival ein klares Zeichen für kulturelle Diversität. Mehrsprachige Lesungen, Workshops in Gebärdensprache und klassisches Puppentheater stehen ebenso auf dem Programm wie moderne interaktive Formate. Während die Kleinsten mit Vorlese-Nachmittagen und Performances wie „Baja Buf“ in die Welt der Geschichten eintauchen, können sich ältere Kinder und Jugendliche auf Beatbox-Kurse und interaktive Theatervorstellungen freuen. Ein besonderer Höhepunkt sind die Veranstaltungen in der Hauptbücherei und der Bücherei Philadelphiabrücke, wo bekannte Künstler wie Christoph Bochdansky, die Compagnie NIE, Juju & Franz sowie Marko Simsa auftreten. Hier wird Kultur lebendig und lädt zum Staunen und Mitmachen ein.

Musikalischer Auftakt mit Suli Puschban

Den feierlichen Startschuss gibt die Liedermacherin Suli Puschban mit ihrem neuen Programm „Der singende Gorilla“. Mit ihrem eigens für das Festival komponierten Bücherei-Song sorgt sie für eine mitreißende Eröffnung, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. „Unsere Büchereien sind mehr als Orte des Lesens – sie sind Räume der Begegnung, des Lernens und des gemeinsamen Erlebens. Das Lesofantenfest bietet eine einzigartige Gelegenheit, Kultur für Kinder und Jugendliche kostenlos und unkompliziert zugänglich zu machen. Ich lade alle herzlich ein, Teil dieses besonderen Festivals zu sein“, betont Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Anmeldung und Veranstaltungsorte

Die Vormittagsveranstaltungen (Montag bis Freitag) sind speziell für Schulklassen und Kindergruppen reserviert, während Wochenendtermine für alle offenstehen. Eine Anmeldung ist online oder direkt in den teilnehmenden Büchereien möglich. Ob Literatur, Musik oder Theater – das Lesofantenfest 2025 bietet ein vielfältiges Programm, das Kinderaugen zum Leuchten bringt und spielerisch Kultur vermittelt. Wer sich rechtzeitig anmeldet, sichert sich die besten Plätze für dieses einmalige Erlebnis!

Lesofantenfest 2025

Programm zum Download