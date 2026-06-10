XL-Umspannwerk Simmering hat Betrieb aufgenommen

Die Wiener Netze haben das Umspannwerk Simmering zum größten seiner Art in Wien und zu einem der größten Europas ausgebaut.

Das Herz der Wiener Stromversorgung, das Umspannwerk Simmering, wurde jetzt verstärkt: Das bestehende Umspannwerk wurde mit neuen, modernen Schaltanlagen ausgestattet. Mit dem neuen 5. Transformator und einer neuen 380 kV-Schaltanlage ist das Umspannwerk in Simmering das größte Wiens. Generell zählt das Umspannwerk Simmering mit einer Mittelspannungsanlage mit 127 Schaltfeldern zu einem der größten Umspannwerke Europas.

„Das Umspannwerk Simmering ist der Gigant unter den 47 Umspannwerken der Wiener Netze und ist zugleich wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um Strom zu den Wienerinnen und Wienern zu bringen. Die Wiener Netze haben eine Versorgungssicherheit von 99,9 Prozent und sind damit einer der zuverlässigsten Versorger der Welt! “, betont Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke, bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen XL-Umspannwerks Simmering.

Sichere und zuverlässige Stromversorgung

Das neue Umspannwerk hat nunmehr 5 Riesen-Transformatoren, statt bisher 4. Die tinyhouse-großen Umspanner wiegen jeweils 300 Tonnen und wurden mit der Bahn und einem Spezialkran an ihre Plätze gebracht. Das Umspannwerk und die daran angebundenen 380 Kilovolt-Erdkabel halten die Versorgungssicherheit Wiens stabil.

„Ob Wohnen, Arbeiten oder Mobilität: eine verlässliche Stromversorgung ist die Grundlage für unseren Alltag. Mit der Modernisierung und Erweiterung des Umspannwerks Simmering investieren die Wiener Netze in die Zukunft und sorgen dafür, dass Wien auch in den kommenden Jahrzehnten sicher und zuverlässig mit Energie versorgt wird“, sagt Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher von Simmering.

150 Millionen Euro investiert

Der Spatenstich für den Neubau des Umspannwerks Simmering ist übrigens 2020 erfolgt. Die Gesamtprojektsumme liegt bei 150 Millionen Euro. „Nur wenn wir laufend investieren und ständig an der Optimierung der Netze arbeiten, können wir unsere hohe Versorgungssicherheit von 99,99 Prozent auch halten. Dazu sind moderne Technologien und Digitalisierung notwendig“, so Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze.

“Investitionen in die Netzinfrastruktur sind daher eine zentrale Zukunftsinvestition für Klimaschutz, Versorgungssicherheit und den Wirtschaftsstandort Wien“, so NEOS Wien Energiesprecher Stefan Gara.