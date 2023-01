Neue Badner Bahn startet barrierefreien Betrieb

Die neuen Garnituren der Badner Bahn starten nun nach und nach in den Regelbetrieb. Mit den neuen Fahrzeugen möchten die Wiener Lokalbahnen, als Betreibergesellschaft der Badner Bahn, den Auftakt zur Modernisierung des Fuhrparks geben.

Barrierefrei

Bereits jetzt ist die erste Garnitur der Baureihe TW500 in Betrieb. Ab 10. Jänner folgt die zweite Doppelgarnitur. Insgesamt 18 Garnituren hat das Unternehmen bestellt. Diese sollen im Laufe des Frühjahrs vollständig in Einsatz kommen und die Hochflurgarnituren ersetzen. Der TW500 bietet 74 Sitzplätze und ist darüber hinaus barrierefrei. Das Modell wurden gemeinsam mit Vertretern von Behindertenverbänden und dem Konzernbeauftragten für Barrierefreiheit der Wiener Stadtwerke entwickelt. „Der neue Zug läutet eine neue Ära für die Badner Bahn ein. Die modernen und barrierefreien Züge machen die Badner Bahn als umweltfreundliche Stadt-Umland-Verbindung noch attraktiver. Ich freue mich, dass das in Wien gefertigte Fahrzeug maßgeblich dazu beiträgt, dass die Verbindung Wiens mit dem südlichen Umland noch komfortabler wird“, so Wiens Öffi-Stadtrat Peter Hanke.

Komfort

(C) WLB/Zinner: NÖ-Landesrat Ludwig Schleritzko, WLB-Geschäftsführerin Monika Unterholzner und Stadtrat Peter Hanke (vlnr.) bei der Präsentation der neuen Garnituren.

Wie von anderen Zügen der Badner Bahn gewohnt, erhielt auch der TW500 die charakteristischen Tische an den Vierersitzen. Für Fahrkomfort sorgen Klimatisierung und doppeltverglaste Fenster. Diese schützen vor im Sommer vor Hitze und speichern im Winter die Wärme im Fahrzeug-Inneren. Gratis WLAN, Steckdosen und USB-Lademöglichkeiten für Smartphone, Tablets und Laptops ergänzen das Angebot für die Fahrgäste ebenso wie eine neue elektronische Fahrgastinformation.