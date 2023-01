Neue Wasserkammer soll Versorgung sichern

Das kulinarische Wien ist für Vielerlei bekannt: Mehlspeisen, Kaffee, Schnitzel…aber auch für die ausgezeichnete Trinkwasserqualität. Seit 150 Jahren bringen die Hochquellleitungen das Hochquellwasser aus den Alpen direkt in die Bundeshauptstadt. Um den Wasserbedarf der Millionenstadt auch in Zukunft abzusichern, erweitert die Stadt laufend die Infrastruktur. So auch am Schafberg.

Wasserkammer

Der Wasserbehälter „Schafberg I“ kann derzeit 23 Millionen Liter Wasser speichern und versorgt große Teile der Bezirke Ottakring, Hernals und Währing. Nun wird in Hernals in der Czartoryskigasse 80, eine neue Wasserkammer gebaut. Insgesamt können dann am Schafberg 60 Millionen Liter Wasser gespeichert werden. „Die Hernalser Bevölkerung liebt das Wiener Wasser. Mit dem Ausbau des Wasserbehälters Schafberg wird die Wasserversorgung des Bezirks für die Zukunft gesichert“, sagt der Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch.

Zukunft gesichert

(C) PID/Votava: Paul Hellmeier (Betriebsvorstand Wiener Wasser), Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Peter Jagsch beim Spatenstich.

Die Stadt erneuert jährlich rund 30 Kilometer des Wiener Rohrnetzes. Ende Dezember 2022 startete bereits die Erweiterung des Wasserbehälters Schafberg I. „Die Stadt Wien bereitet sich bestmöglich und vorausschauend auf den Wasserbedarf einer wachsenden Millionenstadt vor“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Ende 2024 soll der neue Behälter fertig sein. Auf dem Behälter wird eine Photovoltaik-Anlage Sonnenstrom produzieren. Am Gelände selbst sollen eine 100 Meter lange Wildhecke und Bäume neuen Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere schaffen.