In Favoriten geht es mit RAD und Tat in Richtung Zukunft

Inner-Favoriten bekommt eine neuen Radweg. Bis Ende Oktober wird in der Neilreichgasse auf 550 Metern ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg zwischen Gudrunstraße und Davidgasse errichtet.

Wiens Radwegeausbauprogramm läuft in allen Bezirken auf Hochtouren – das nächste Highlight findet im Herzen von Favoriten statt. Seit dem Start der Bezirksoffensive vor drei Jahren wurde hier die Radverkehrsinfrastruktur stetig ausgebaut. Neben dem umfassenden Lückenschluss in der Davidgasse und dem hochwertigen Zwei-Richtungs-Radweg in der Herndlgasse als Teil des Radhighway Süd folgt nun ein weiterer Lückenschluss: Auf rund 550 Metern entsteht bis Ende Oktober in der Neilreichgasse zwischen Gudrunstraße und Davidgasse ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg.

„Seit dem Start der Radwegoffensive hat Wien mehr als 100 Kilometer neue Radinfrastruktur allein im Hauptradwegenetz neu geschaffen. Gerade in Favoriten ist viel weitergegangen und ich freue mich, dass wir hier nun den nächsten wichtigen Lückenschluss in Angriff nehmen und dabei unter unserem Motto ‚Raus aus dem Asphalt!‘ auch für viel zusätzliche Begrünung sorgen“, sagt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Zentraler Lückenschluss in Inner-Favoriten

Der neue Zwei-Richtungs-Radweg sorgt künftig für eine noch bessere Erreichbarkeit des Zentrums Favoritens. Auf 550 Metern verläuft der neue baulich getrennte Radweg ab der Gudrunstraße bis zur Davidgasse. Damit wird nicht nur das Fahrerlebnis entlang der Neilreichgasse verbessert, sondern auch der Anschluss am westlichen Rand des Supergrätzls Favoriten ermöglicht. Neu angelegte Grünbeete entlang der Neilreichgasse trennen den Radweg baulich vom restlichen Verkehr und sorgen gemeinsam mit 36 frisch gepflanzten Bäumen für mehr wertvolles Grün und Kühlung im dicht besiedelten Gebiet.

„Der Radweg Neilreichgasse bringt eine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung für den Bezirk und wird das Grätzl rund um die HAK Pernerstorfergasse verkehrsberuhigen. Die Umbauarbeiten mit vorgezogenen Gehsteigen tragen auch dazu bei, die Neilreichgasse – so wie es der Wunsch vieler Anwohner*innen war – zu entschärfen und sicherer zu machen. Wie bei allen neuen Radwegen, geht auch hier eine Aufwertung des Straßenraumes durch neue Grünflächen und neue Bäume Hand in Hand. Neben Cooling-Maßnahmen gibt es auch neue Sitzgelegenheiten, Mikroaufenthaltsräume oder etwa einen neuen Trinkhydranten“, freut sich Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Ab der Davidgasse, die bereits zur fahrradfreundlichen Straße ausgebaut wurde, ist eine komfortable Weiterfahrt bis zur Favoritenstraße möglich, die Teil vom Radhighway Süd ist. 2024 konnte dieses Highlight-Projekt durch den zentralen Lückenschlusses in der Herndlgasse fertiggestellt werden. Damit kann nun auf einer rund 9 Kilometer langen Strecke vom Karlsplatz bis zur Stadtgrenze geradelt werden.

Künftig ist auch das Stadterweiterungsgebiet Neues Landgut noch besser mit seiner Umgebung verbunden. Ab der Gudrunstraße wird über die Hasengasse und Herzgasse ab 2027 eine Anbindung an die Landggasse für den Radverkehr errichtet. Der bereits eröffnete Bildungscampus sowie der Walter-Kuhn-Park als zentraler öffentlicher Freiraum sind dann sicher vom Zentrum Favoriten aus erreichbar.