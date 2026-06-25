Die Donauinsel wird zum Kinder-Hotspot

Auf der Bank Austria Kinderfreunde-Insel wird das Donauinselfest von 3. bis 5. Juli wieder zum Erlebnis für die ganze Familie. Mit dem ORF KIDS Familienfest, zahlreichen Mitmachstationen und jeder Menge Action ist für Kinder jeden Alters bestens gesorgt.

Wenn die Sommerferien beginnen, verwandelt sich die Donauinsel erneut in ein Paradies für Familien. Auf der Bank Austria Kinderfreunde-Insel wartet von Freitag, 3. Juli, bis Sonntag, 5. Juli, ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Bewegung, Kreativität und Unterhaltung. Besonderer Höhepunkt ist heuer das ORF KIDS Familienfest, das erstmals bei den Kinderfreunden zu Gast ist.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Ob Kinderschminken, Puppentheater oder Kinder-Yoga – Langeweile kommt auf der Kinderfreunde-Insel garantiert nicht auf. Die Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde bringt Kasperl und seine Freunde auf die Bühne, während sich kleine Besucher beim Spielbus mit Wasserbaustelle, Fallschirmspielen oder im Kraxelschlauch austoben können.

Kreative Köpfe können im Spiele- und Malzelt mit STABILO-Stiften gestalten, mit Playmais basteln oder beim kreativen Werken mit The Cool Tool kleine Kunstwerke erschaffen. In der ANKER-Kinderbackstube werden unter Anleitung frische Semmeln und Kipferl geformt und gleich verkostet. Sportlich wird es bei der TaeKwonDo-Mitmachstation oder beim Kinder-Yoga.

ORF KIDS bringt TV-Stars auf die Insel

Ein besonderes Highlight ist das ORF KIDS Familienfest. Beliebte Figuren wie Biene Maja und Willi, Heidi, Helmi, Ritter Rost oder Pinocchio stehen für Fotos bereit. Dazu gibt es ein Kids-Quiz, eine Fotobox, Hüpfburgen, einen Hindernisparcours, ein Bällebad und viele weitere Spielstationen. Auch auf der Showbühne sorgen abwechslungsreiche Programmpunkte für Unterhaltung.

Spielen und dabei Gutes tun

Wer beim Glücksrad sein Glück versucht oder an einer der Verlosungen am Samstag und Sonntag teilnimmt, unterstützt gleichzeitig das Projekt „Robbiton“. Mit den Spendenerlösen wird die nach einem Brand zerstörte Werkstatt am Kinderfreunde-Robinsonspielplatz wieder aufgebaut und mit neuem Werkzeug sowie pädagogischen Materialien ausgestattet. So können Kinder dort künftig wieder basteln, werken und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Gut erreichbar – mit kleiner Einschränkung

Die Kinderfreunde-Insel befindet sich stromaufwärts der S-Bahnbrücke und ist bequem mit der U6-Station Neue Donau erreichbar. Wer mit der S-Bahn anreisen möchte, sollte beachten, dass die Strecke ab Samstag, 4. Juli, gesperrt ist. Das Familienprogramm läuft am Freitag von 13 bis 17 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 17 Uhr.

Programm Kinderfreunde ORF Kids SHOWBÜHNE 2026:

Das gesamte Programm des Donauinselfests gibt es unter donauinselfest.at/programm.