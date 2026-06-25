Ein ganzheitliches Konzept für Körper, Geist und Seele

***Bezahlte Anzeige***

Wer dem Alltag entfliehen und gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit tun möchte, findet im Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau ideale Voraussetzungen.

Seit mehr als 45 Jahren steht das Haus für ganzheitliche Gesundheitsangebote und verbindet moderne Medizin mit den natürlichen Vorzügen der Buckligen Welt.

Gesundheit auf höchstem Niveau

Im Gesundheitsresort Königsberg profitieren Gäste und Patienten von einer umfassenden medizinischen Betreuung durch erfahrene Ärzte und Therapeuten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats. Im Rahmen von Kuraufenthalten sowie der Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) werden Beschwerden gezielt behandelt und durch Bewegung, ausgewogene Ernährung sowie mentale Gesundheitsförderung nachhaltig verbessert.

Seit 2014 zählt auch die psychosoziale Gesundheit zu den Kernkompetenzen des Hauses. Individuelle Rehabilitationsprogramme unterstützen Betroffene dabei, ihre Lebensqualität langfristig zu steigern und Rückfällen vorzubeugen.

Natürliche Kraft der Kohlensäure

Eine weitere Spezialisierung des Gesundheitsresorts liegt im Bereich der Gefäß- und Durchblutungserkrankungen. Dabei kommt das natürliche Heilmittel des Kurorts – die Kohlensäure – gezielt zum Einsatz. Sowohl in flüssiger als auch in gasförmiger Form unterstützt sie therapeutische Anwendungen und trägt zur Förderung der Durchblutung bei.

Auszeit für Körper und Seele

Neben klassischen Rehabilitations-, Kur- und GVA-Aufenthalten bietet das Gesundheitsresort auch private Gesundheitsaufenthalte sowie abwechslungsreiche Packages an. Diese können ganzjährig oder saisonal gebucht werden und richten sich an Menschen, die präventiv etwas für ihr Wohlbefinden tun möchten.

Gerade im Sommer zeigt sich Bad Schönau von seiner schönsten Seite. Das angenehme Klima und die idyllische Lage inmitten der Buckligen Welt schaffen beste Bedingungen für Erholung und Entspannung. Ergänzt wird das Angebot durch eine regionale, gesunde Haubenküche und eine Atmosphäre, die zum Wohlfühlen einlädt.

KönigsSommer: Drei attraktive Angebote

Unter dem Motto „Alle guten Dinge sind drei“ wartet das Gesundheitsresort in diesem Sommer mit besonderen Aktionen auf. Das Package „Im Einklang“ umfasst drei Nächte inklusive Halbpension, wohltuender Anwendungen und Yoga-Einheiten.

Wer länger bleiben möchte, kann von den „Königlichen Aktionswochen“ profitieren. In ausgewählten Zeiträumen gibt es 30 Prozent Ermäßigung auf Gesundheitsaufenthalte ab sieben Nächten. Ebenfalls attraktiv: Beim Angebot „7 für 6“ verbringen Gäste sieben Nächte im Resort, bezahlen jedoch nur sechs.

Ganzheitliches Wohlbefinden

Ob Gesundheitsvorsorge, medizinischer Aufenthalt oder persönliche Auszeit – das Gesundheitsresort Königsberg verbindet medizinische Kompetenz mit Erholung und Genuss. Damit bietet es die idealen Voraussetzungen, um Körper, Geist und Seele nachhaltig etwas Gutes zu tun.