Neues Veilchen: Austria Wien verpflichtet Patricia Pfanner

Patricia Pfanner schließt sich mit Beginn der neuen Saison den Veilchen an. Die 22-Jährige wechselt vom Liga- und Stadtkonkurrenten First Vienna FC nach Favoriten.

Paticia Pfanner stammt ursprünglich aus Vorarlberg und begann dort auch ihre fußballerische Karriere. Im “Ländle” kickte sie zunächst in ihrer Heimatstadt Lauterach, bevor sie sich 2018 dem FFC Vorderland anschloss. Im gleichen Jahr zog sie mit 15 Jahren nach St. Pölten um dort die ÖFB-Frauenakademie zu besuchen. 2020 folgte der Wechsel zum USV Neulengbach, wo Pfanner erneut zwei Jahre verbrachte.

2022 verschlug es die Vorarlbergerin dann in die Landeshauptstadt zum First Vienna FC, für den sie vier Jahre auflief und sich unter anderem 2024 zur Vizemeisterin krönen durfte. Trotz einer schweren Knieverletzung, die sie 2024 in ihrer Zeit bei den Blau-Gelben erlitt, ließ sich die 22-Jährige nicht unterkriegen und schaffte etwa ein Jahr später das Comeback. In der vergangenen Saison etablierte sie sich so erneut zur Stammspielerin und erzielte in 24 Liga- und Cup-Spielen 11 Tore und acht Assists.

in Zukunft wird sie im violetten Dress auflaufen. Pfanner ist als Spielerin variabel einsetzbar und daher eine große Bereicherung für die Austria. Sie unterschreibt bis 2028.

Patricia Pfanner über den Transfer zur Austria: „Dieser Wechsel fühlt sich für mich nach genau dem richtigen Schritt an. Die Entwicklung des Vereins und die Ambitionen sprechen für sich und haben somit auch mich schlussendlich überzeugt. Ich freue mich riesig darauf, die Mannschaft und das gesamte Umfeld kennenzulernen und kann es kaum erwarten, endlich auf dem Platz zu stehen.“