Notfellchen der Woche: Miki & Ragnar suchen ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Miki & Ragnar

Die beiden jungen Kater Miki und Ragnar suchen Menschen mit großem Herz und noch größerer Geduld. Wer ihnen Zeit gibt, wird mit kleinen, aber umso wertvolleren Fortschritten belohnt.

Zwei schüchterne Seelen

Miki und Ragnar sind im Februar 2024 geboren und warten gemeinsam auf ihr Für-immer-Zuhause. Die beiden kastrierten Hauskater sind anfangs sehr zurückhaltend und reagieren auf fremde Menschen äußerst vorsichtig. Sie benötigen viel Abstand, feste Routinen und zahlreiche Rückzugsorte, damit sie sich langsam sicher fühlen können.

Während Miki bereits erste Schritte wagt und Leckerlis aus der Hand nimmt sowie sich von seinen vertrauten Pflegern vorsichtig streicheln lässt, braucht Ragnar noch deutlich mehr Zeit. Der schüchterne Kater meidet engen Kontakt und wird seine neue Familie erst nach einer längeren Eingewöhnungsphase an sich heranlassen.

Ein ruhiges Zuhause gesucht

Für das sensible Duo wird ein ruhiges Zuhause ohne andere Tiere gesucht. Ideal wäre eine verkehrsarme Umgebung, in der Miki und Ragnar später Freigang genießen können. Alternativ eignet sich auch eine gesicherte Terrasse oder ein katzensicherer Balkon.

Wer den beiden die Zeit gibt, die sie brauchen, wird erleben, wie aus Angst nach und nach Vertrauen entsteht. Miki und Ragnar suchen keine perfekte Familie – sondern geduldige Menschen, die ihnen zeigen, dass sie endlich angekommen sind.

Bei Interesse an einer Katze: katzenvergabe@tierschutz-austria.at bzw. 0699 1660 40 52 (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).