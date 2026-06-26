Otto Wagner Areal: Bewegung, Kino & Musik im Grünen

Wenn das der große Architekt gewusst hätte: Das Otto Wagner Areal auf der Baumgartner Höhe bietet auch im Sommer 2026 einen beliebten Treffpunkt für Bewegung, Kultur und Erholung.

Auf dem Programm stehen unter anderem das Sommerkino und ein Kammermusikfestival sowie jede Woche Yoga. Gemeinsam mit dem ASKÖ WAT Wien wird ein kostenloses Bewegungsprogramm für alle Altersgruppen angeboten. Bis 31. August findet jeden Montag Yoga im Rahmen von „Bewegt im Park“ statt. Im Juli ergänzt „Rückenfit – Ganzkörpertraining“ das Angebot.

Sommerkino am Areal

Auch das beliebte „Sommerkino am OWA“ macht wieder Station am Otto Wagner Areal. Gezeigt werden „Girls & Gods“ (2. August), „Oslo Stories: Träume“ (8. August), „Come on, Come on“ (9. August), „Hit the Road“ (15. August), „Die guten und die besseren Tage“ (16. August), „Sie glauben an Engel, Herr Drowak“ (22. August) sowie „15 Liebesbeweise“ (23. August). Der Eintritt ist frei.

Kammermusik

Zum Sommerausklang gastiert von 17. bis 23. August das Kammermusik-Festival im historischen Jugendstiltheater. Hochkarätige Ensembles und Solisten präsentieren dort klassische Musik auf höchstem Niveau in einem einzigartigen architektonischen Ambiente.

Mehr Infos hier: Otto Wagner Areal Events