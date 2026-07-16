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WBB-Kinotipp: PAW PATROL: DER DINO FILM

Lesezeit: 1 Min.
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Von Redaktion
©2026 Paramount Pictures & Spin Master Ltd. PAW PATROL /Constantin Film Österreich
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Nachdem ihr Schiff in einen mysteriösen Sturm gerät, stranden die PAW-Patrol-Welpen auf einer unbekannten tropischen Insel, auf der Dinosaurier leben. Dort treffen sie auf Rex, einen Welpen, der vor Jahren auf der Insel gestrandet ist und sich seitdem zu einem echten Dino-Experten entwickelt hat.

Als ihr Erzrivale Bürgermeister Besserwisser rücksichtslos mit dem Abbau der natürlichen Ressourcen der Insel beginnt, löst er unbeabsichtigt den Ausbruch eines gewaltigen Vulkans aus. Die PAW-Patrol-Welpen geraten in eine Reihe spektakulärer Rettungsaktionen mit riesigen Dinosauriern – größer und aufregender als alles, was sie bisher erlebt haben. Gleichzeitig müssen sie Bürgermeister Besserwisser aufhalten, um die Insel zu schützen.

PAW PATROL: DER DINO FILM – Ab 6. August 2026 nur im Kino!

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