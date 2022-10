Pläne wurden präsentiert: Risterpark wird neu

Gemeinsam mit den ­Benutzern des Parks wurden in den letzten Monaten zuerst Ideen gesammelt, dann gemeinsam mit Planungsexperten ein konkretes Konzept erstellt. Dieses wurde Ende September vor Ort im Leopold-Rister-Park ­präsentiert.

Neuerungen im Detail

Und diese Neu­erungen können sich sehen lassen. Denn der von den Anwohnern so liebevoll ­Hochhauspark genannte Leopold-Rister-Park bekommt jede Menge toller, neuer Elemente. Zwei neue Wasserspiele sorgen künftig für Spaß an heißen Sommertagen für Jung und Alt. 15 neue Bäume sorgen für Schatten und ein gutes Mikroklima. Doch das ist noch nicht alles. Für die Kinder und Jugendlichen kommen eine Reihe neuer Spielmöglichkeiten, zum Beispiel Schaukeln. Und auch in Sachen Sport wird der Park modernisiert. So bekommt der Fußballplatz einen Kunst­rasen und neue Outdoor-Fitnessgeräte werden aufgebaut.

„Mehr Bäume, mehr Sitzgelegenheiten, Wasserspiele, Entsiegelung des Bodenbelags für den Käfig, mehr Schatten. Das sind nur einige der Ideen der Bür­gerinnen und Bürger, die sich im neuen Park wiederfinden werden“, so die Bezirkschefin Silvia Jankovic. Die Neugestaltung ­beginnt voraussichtlich im Mai 2023.