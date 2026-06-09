Junge Musikstars erobern den Musikverein

Ein besonderes musikalisches Erlebnis erwartet das Publikum am 23. Juni im Großen Saal des Wiener Musikvereins. Das LLMV Symphony Orchestra und die LLMV Wind Band, bestehend aus jungen Musikerinnen und Musikern der kalifornischen High Schools Livermore, Monte Vista und Lynbrook, präsentieren ein abwechslungsreiches Konzertprogramm auf höchstem Niveau.

Von Smetana bis John Williams

Das Symphonieorchester spannt einen weiten musikalischen Bogen: Auf dem Programm stehen unter anderem die spritzige Ouvertüre zu Bedřich Smetanas Oper „Die verkaufte Braut“, Valerie Colemans zeitgenössisches Werk „Seven O’Clock Shout“ sowie Sergej Rachmaninows berühmtes Klavierkonzert Nr. 2. Als Solistin wird die Pianistin Helen Chen zu erleben sein.

Ergänzt wird das Repertoire durch Johannes Brahms’ beliebten „Ungarischen Tanz Nr. 5“ sowie das bekannte Flugthema aus dem Filmklassiker „E.T.“ von John Williams.

Klangvolle Vielfalt der Wind Band

Auch die LLMV Wind Band zeigt die beeindruckende Bandbreite moderner Blasmusik. Werke von Rossano Galante, Václav Nelhýbel und Katahj Copley sorgen für abwechslungsreiche Klangfarben und mitreißende Rhythmen. Traditionelle Publikumslieblinge wie John Philip Sousas „The Stars and Stripes Forever“ sowie Leonard Bernsteins „Make Our Garden Grow“ runden das Programm ab.

Internationale Begegnung durch Musik

Geleitet werden die Ensembles von Justin Enright (Livermore), Michael Pakaluk (Lynbrook) und John Gilchrist (Monte Vista). Gemeinsam stehen sie für musikalische Exzellenz, stilistische Vielfalt und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Leidenschaft, Talent und internationaler Begegnung freuen. Der Eintritt ist frei, eine Kartenreservierung wird jedoch empfohlen.

Der Eintritt ist frei! Kartenreservierungen sind – solange der Vorrat reicht – unter www.kulturclub.tips möglich.