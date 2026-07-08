Mauer-Fall: Eine Sanierung wirbelt viel Staub auf!

Nach hektischen Gesprächen ist klar, dass die desolate Mauer bei der ­Hollerei bis 10. September saniert wird. Im Juni wäre das fast überfallsartig passiert.

Die Hollerei ist eines der ältesten vegetarischen Restaurants der Stadt. Mit einer weit über die Grenzen des 15. Bezirks hinausgehenden Bekanntheit und vielen Stammgästen. Gerade im Sommer: „An manchen Tagen ist unser Garten voll, was uns natürlich freut“, sagt Margit Stolzlechner, die mit ihrem Mann André das Lokal in der Hollergasse 9 seit 1999 betreibt. „Der Garten war ja immer schon da, zudem gibt es viele wundervolle Pflanzen, es gibt viele Vögel wie ­Amseln und andere Tiere“, sagt er exklusiv zum Wiener Bezirksblatt.

Schock um Mauer

Alles fein also zur Freiluft­saison, sollte man meinen. Bis zum 11. Juni, als die Stolzlechners aus heiterem Himmel eine E-Mail mit der Info bekamen, dass die Mauer abgerissen werden müsse. Schnell waren Zuständige da. „Das war ein Schock, eine Unglaublichkeit für uns“, so André. „Natürlich habe ich den Herrschaften gesagt, dass das nicht geht – gerade jetzt beginnt das Sommergeschäft.“ Er wundert sich, „dass es keine Anhörung, kein Verfahren, nicht ­einmal eine Vorab-Info gab. Auch in der Bezirksvorstehung liegt nichts auf. Alles sehr ­dubios und ­unverständlich.“

Die Stolzlechners haben nichts gegen die Sanierung, wollten nur den Sommer verhindern (Bild: Christian Jobst).

Ja zur Sanierung

Dabei wehren sich die Stolzlechners ja gar nicht gegen eine Sanierung: „Im Gegenteil, das wertet unser Lokal ja weiter auf. Aber ich will eine sanfte, eine planbare Sanierung, zumal an der Mauer auch Leitungen, Steher, Pflanzen und Wurzeln hängen – von der inneren Mauer ganz abgesehen. So ­einfach kann man das also nicht weg­reißen“, sagt der Hausherr.

Bescheid bis 10.9.

Was sagt die Hausverwaltung der Hollergasse 9 dazu? Eine Sprecherin zum Wiener Bezirksblatt: „Wir haben eine Frist bis 10. September laut Bescheid.“ – „Das heißt, bis dahin wird die Mauer saniert?“ – „Ja!“

Ein exaktes Datum der Arbeiten wurde den Stolzlechners zu Redaktionsschluss nicht mitgeteilt. Wobei: „Nach dem Sommer, nach den Ferien ist okay! Trotzdem ist das alles höchst eigenartig.“