Gemeindebau-Sommer macht Nachbarn zu Freunden

Die kostenlosen Aktivitäten vom Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen stärken das Miteinander im Wiener Gemeindebau.

Im Rahmen von „Sommer im Gemeindebau“ schaffen das Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen zahlreiche Aktivitäten direkt in den Wohnhausanlagen und Höfen und vernetzen so die Mieter.

Das kostenlose Programm umfasst Frauen- und Familienangebote, soziale Beratung sowie Unterstützung bei Konflikten in den Wohnhausanlagen. Die Angebote können in der Regel ohne Anmeldung besucht werden.

Dazu Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch: „Mit dem ‚Sommer im Gemeindebau‘ bringen wohnpartner und Wiener Wohnen ein vielfältiges, kostenloses Angebot direkt zu den Menschen.“

Vielfältiges Angebot für jeden Geschmack

Im Mittelpunkt des Sommerprogramms stehen Begegnung, Austausch und gemeinsames Mitmachen – mit einem besonderen Fokus auf Angebote für Frauen. Frauencafés, Frauenfrühstücke, Bewegungsangebote und Kreativformate schaffen Räume für Vernetzung und gegenseitige Unterstützung. Ob beim gemeinsamen Kochen, bei Spiel- und Kreativangeboten, beim Chor, beim Tanzen oder beim Sporteln: wohnpartner und Wiener Wohnen bieten im Sommer vielfältige Möglichkeiten, die Nachbarschaft kennenzulernen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Auch für Kinder und Familien ist viel Interessantes dabei. Eltern-Kind-Treffs, Spielstraßen, Leseförderung, Kreativangebote und gemeinsame Aktivitäten schaffen Raum für Begegnung über Generationen hinweg.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem umfassenden Beratungsangebot von wohnpartner. Das Nachbarschaftsservice unterstützt Mieter bei Konflikten im Wiener Gemeindebau und bietet in besonders herausfordernden Situationen auch kostenlose Mediation an. Darüber hinaus ist wohnpartner eine wichtige Anlaufstelle für Fragen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien.

Das gesamte Veranstaltungsangebot gibt es unter: wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen