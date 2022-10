Schweizerhaus: Ein Krügerl auf die Chefin

Mit Katja Asad gibt es erstmals eine Frau im Team der Restaurant-Leiter im Schweizerhaus. Daas WIENER BEZIRKSBLATT besuchte sie im Prater.

Erste Chefin

Premiere im Schweizerhaus, wo für die Fans des köstlichen Gerstensafts der Biergenuss zum ganz großen Theater wird: Erstmals in der über 100-jährigen Geschichte dieses „Wahrzeichens“ im Prater wurde eine Frau ins Team der Restaurant-Leiter aufgenommen! Katja Asad ist somit die Chefin von 70 bis 75 männlichen Kellnern. „Sie hat genug Erfahrung für diesen Job, ein tolles Auftreten und wirkt mit ihrer sympathischen Art sehr bestimmt“, ­erklärt Schweizerhaus-Chefin ­Johanna Kolarik, warum die Entscheidung auf die Neue ­gefallen ist. Eine Dame. „Für mich ist das der Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn in der Gastronomie“, strahlt Katja, die schon viel im Ausland, etwa in Griechenland, gearbeitet hat.

Gut im Team

Probleme mit dem Umsetzen ihrer Anordnungen gibt es keine. Im Gegenteil: „Wir arbeiten hier im Team alle gut zusammen.“ Und Kolarik ergänzt noch: „Sie hat einfach den totalen Überblick! Außerdem bin ich davon überzeugt, dass Frauen gewisse Dinge anders sehen als Männer. Sie ist auf jeden Fall eine echte Bereicherung für uns.“

Stress-Tests

Die ersten Stress-Tests als Restaurant-Leiterin hat Katja Asad schon gut überstanden: die beiden Konzerte von Ed Sheeran im Happel-Stadion, als plötzlich die Massen ins Schweizerhaus strömten. „Hektisch wird’s auch, wenn’s mitten im Hoch­sommer plötzlich zu regnen ­beginnt. Dann wollen alle, die draußen gesessen sind, drinnen in Sekundenschnelle einen Platz. Das ist immer eine große Herausforderung beim Organisieren.“ Oder auch das Jubiläum der Tschechischen Schule in Wien, als nicht nur Hunderte Kinder kamen, sondern auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Bunt gemischt

Fasziniert ist der weibliche Gastronomie-Profi vor allem von der einzigartigen Atmosphäre in diesem weltweit bekannten Wiener Lokal: „Das Publikum ist so bunt gemischt wie nirgendwo. Da sitzen Prominente neben Menschen, die gerade von der Arbeit kamen, und trinken gemütlich ihr Bier.“ Jetzt können sie alle auch mit einem Krügerl auf die neue Chefin anstoßen!