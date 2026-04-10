Gemeinsam plaudert sie mit Robert Sommer, der ja als ehemaliger Gesellschaftsreporter viele Geheimnisse der Society-Stars kennt, über Otto Schenk, David Alaba, Hermann Maier und Co. Ein Abend voller köstlicher Anekdoten und sensationellen Neuigkeiten über die heimischen Promis!

Geheimtipp für Feinschmecker

Der spektakuläre Auftritt unter dem Motto ,,Promis, Pointen und Prosecco’‘ in der Porzellangasse 49A in 1090 Wien beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Perrlage ist ein echter Geheimtipp für alle Feinschmeckerinnen und Feinschmecker sowie Fans prickelnder Getränke. Hier kann man das Leben und die Kunst so richtig genießen.