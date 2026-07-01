Wiens schleichender Wandel zur mediterranen Metropole

Es war ein Sonntag für die Geschichtsbücher, doch zum Feiern ist niemandem zumute. Am 28. Juni 2026 erlebte die Bundeshauptstadt den Höhepunkt einer beispiellosen, zweiwöchigen Hitzewelle, die selbst erfahrene Meteorologen fassungslos zurücklässt: Erstmals in der gesamten, seit 1775 lückenlos dokumentierten Messgeschichte der Stadt wurde die magische 40-Grad-Marke erreicht.

An der traditionsreichen Wetterstation auf der Hohen Warte wurde der bisherige Juni-Rekord (36,1 °C aus dem Jahr 1950) gleich um unfassbare 3,6 Grad übersprungen. Auch der bisherige Allzeit-Jahresrekord von 38,5 °C aus dem August 2013 wurde pulverisiert. Erst heftige Gewitter am Mittwochabend brachten eine spürbare Abkühlung – doch die Hitze-Bilanz der GeoSphere Austria zeigt: Was wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, war keine normale Sommerphase mehr, sondern ein extremes Klimaergebnis mit Ansage.

Die nackten Zahlen: Ein Blick auf 50 Jahre Wiener Temperaturentwicklung

Die Hitzewelle reiht sich nahtlos in einen langfristigen Trend ein, der die Stadt seit fünf Jahrzehnten massiv verändert. Wer die Jahrzehnte ab den 1960er- und 1970er-Jahren vergleicht, sieht eine unmissverständliche Fieberkurve. Während das Jahresmittel in Wien damals noch konstant unter 10 Grad Celsius lag, ist die Stadt mittlerweile im Bereich von über 12 bis sogar 14 Grad angekommen.

Besonders drastisch zeigt sich die Erwärmung, wenn man die reine Sommertemperatur (Mittelwert der Monate Juni, Juli und August) isoliert betrachtet. Was früher als „Jahrhundertsommer“ galt, ist heute längst der statistische Durchschnitt.

Die folgende Tabelle verdeutlicht den massiven Anstieg der Jahres- und Sommertemperaturen sowie die dramatische Zunahme der Belastungstage anhand der offiziellen Referenzperioden und Rekordjahre der GeoSphere Austria:

Zeitraum / Jahr Durchschnittliche Jahrestemperatur (Wien) Mittlere Sommertemperatur (Juni–Aug) Charakteristik & Entwicklung 1960 – 1969 9,4 °C 18,1 °C Die kühlere Ausgangsbasis; Hitzetage über 30 °C waren in den Sommern die absolute Ausnahme. Klimamittel 1971 – 2000 10,2 °C 19,1 °C Die historische Referenzperiode. Die Sommer werden spürbar wärmer, durchschnittliche Hitzewellen dauerten ca. 4,8 Tage. Klimamittel 1991 – 2020 11,4 °C 20,9 °C Der große Sprung. Ein durchschnittlicher Wiener Sommer ist heute um fast drei Grad heißer als in den 1960ern. Jahr 2018 / 2019 12,4 °C 22,3 °C Zwei extreme Ausreißerjahre, die das neue “Normal” des aktuellen Jahrhunderts einläuteten. Jahr 2024 14,3 °C 23,1 °C Das bis dahin wärmste Jahr der Messgeschichte mit dem heißesten Sommer im Tiefland seit Beginn der Aufzeichnungen. Juni 2026 Extremmonat Laufendes Jahr Allzeit-Höchstwert von 39,7 °C (Hohe Warte) bzw. 40,0 °C (Innere Stadt) am 28.06.2026. Tropennächte mit bis zu 24,9 °C.

Der “Urban Heat Island”-Effekt: Warum Wien besonders leidet

Der Klimawandel trifft Österreich ohnehin härter als den globalen Durchschnitt: Während sich die Erde weltweit seit vorindustriellen Zeiten um gut 1 Grad Celsius erwärmt hat, verzeichnet Österreich bereits einen Anstieg von rund 2 Grad. In einer dicht verbauten Metropole wie Wien wird dieser Effekt durch die urbane Architektur noch einmal drastisch verstärkt.

Über 30 Prozent der Stadtfläche Wiens sind komplett versiegelt. Beton und Asphalt speichern die tagsüber unbarmherzig einstrahlende Sonnenhitze wie ein riesiger Akku. In den engen Gassen der innerstädtischen Bezirke fehlt es an kühlenden Grünflächen und schattenspendenden Bäumen. Die Folge: Die Stadt kann in den Nachtstunden kaum noch abkühlen.

Genau das war das gefährlichste Merkmal der vergangenen Hitzewelle im Juni 2026. Nicht nur die Tageshöchstwerte waren extrem, sondern auch die darauffolgenden Tropennächte. An Stationen wie der Jubiläumswarte wurden nächtliche Tiefstwerte von fast 25 Grad gemessen – ein absoluter Allzeit-Rekord. Wenn der menschliche Körper nachts keine Erholung mehr findet, wird die Hitze von einem Komfortproblem schnell zu einer ernsten gesundheitlichen Bedrohung, insbesondere für ältere Menschen und chronisch Kranke.

Fazit: Die Zukunft hat bereits begonnen

Die Daten der Wissenschaftler zeigen unmissverständlich: Die Hitzewellen der Gegenwart sind die Vorboten der Zukunft. Klimamodelle prognostizieren, dass sich die Anzahl der extremen Hitzetage in Wien bis Mitte des Jahrhunderts verdoppeln bis verdreifachen könnte, sofern die weltweiten Treibhausgasemissionen nicht drastisch gesenkt werden. Wien steht vor der gewaltigen Aufgabe, sich radikal anzupassen – weg vom grau-schwarzen Asphalt, hin zu einer “Schwammstadt” mit mehr Bäumen, Wasserflächen und Entsiegelung. Denn die vergangenen Tage haben gezeigt: Das Klima von morgen wartet nicht auf uns.