Tolle Stimmung beim Sommerfest der Dominikanerinnen

Das Schuljahr nähert sich dem Ende und das ist im 13. Bezirk traditionell ein Grund zu feiern – beim Sommerfest des Schulvereins der Dominikanerinnen.

Traditionell am Freitag der vorletzten Schulwoche fand kürzlich auf dem Gelände des Schulvereins der Dominikanerinnen das Sommerfest statt. Trotz der extremen Hitze ließen sich zahlreiche Familien, Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Gäste die gute Stimmung nicht nehmen und genossen gemeinsam einen abwechslungsreichen Nachmittag voller Spiel, Spaß und Begegnungen.

Den feierlichen Auftakt bildete um 14:30 Uhr die Eröffnung des Sommerfestes durch Schüler auf dem Roten Sportplatz. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen wurde dieser Programmpunkt zum Schutz der Kinder etwas verkürzt.

Parallel dazu präsentierten die 1. Klassen der Volksschule im Festsaal ihr Bühnenprogramm „Der Buchstabenbaum. Ab 15:15 Uhr begeisterte die 4b der Volksschule unter der Leitung der bekannten Schauspielerin und Musicaldarstellerin Caroline Vasicek mit dem Musical „Hoppel – Stark!“ das Publikum.

Abwechslungsreiche Spielstationen

Während des gesamten Nachmittags luden 13 abwechslungsreiche Spielestationen sowie drei Hüpfburgen zum Mitmachen und Austoben ein. Ob Meeres-Kiesel, Sommer-Action, Naschwiese, Funny Faces, Style dir deinen Sommerlook, Sonnenatelier, Kräuter, Die Ohrwürmer, The Juicy Spot, Freundschaftsbänder, English with Lucy, Tarzan vs. Spiderman oder Knockout der Konserven – für jeden Geschmack war etwas dabei. Mit jeder erfolgreich absolvierten Station sammelten die Kinder einen weiteren Buchstaben für das Lösungswort und sicherten sich damit die Chance auf einen der begehrten Gewinne.

Den stimmungsvollen Abschluss bildete – wie jedes Jahr – die Tombola mit der Ziehung der Hauptpreise. Anschließend ließen die zahlreichen Besucher den Nachmittag und Abend bei den vielfältigen Essens- und Getränkestationen sowie vielen netten Gesprächen gemütlich ausklingen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen herrschte während des gesamten Festes eine fröhliche, entspannte und herzliche Atmosphäre.