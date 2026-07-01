Mister Schwendermarkt geht, die Visionen bleiben

Alles hat ein Ende, nur der Markt selbst nicht. Wilhelm Haberl hat sich als “Schwendermarkt-Beauftragter” offiziell verabschiedet. Seine Vision bleibt jedoch.

Seit 2016 hat sich Wilhelm Haberl (73) dafür eingesetzt, den Schwendermarkt attraktiver und reizvoller zu machen. Keine einfache Aufgabe. Zu seinen Aufgaben zählte die Vernetzung der Marktstandler, der Gastronomiebetriebe und der Wirtschaftstreibenden untereinander. Zudem unterstützte Haberl die lokalen Betriebe und den Verein „Schwenderkinder“ bei den Veranstaltungen.

Zeit für die Pension

Zuletzt war Wilhelm „Willi“ Haberl vor allem im Klimateam-Prozess aktiv eingebunden und setzte sich für die klimafitte Umgestaltung des Schwendermarktes ein. Geplant ist eine Beschattung, sowohl im Marktbereich als auch im Aufenthaltsbereich. Vorgesehen ist eine Pergola mit Begrünung und Photovoltaik-Anlage.

Die Rede zum Abschied

In seiner Verabschiedungsrede im Zuge der Bezirksvertretungssitzung hielt Wilhelm Haberl fest: “Ich habe diese Aufgabe mit Leidenschaft wahrgenommen und bedanke mich – als überzeugter Teamplayer – bei allen Unterstützern für die wertschätzende Zusammenarbeit.“ Zum Abschied richtet er den Blick aber auch nach vorne: Für die Zukunft des Marktes wünscht er sich ein noch intensiveres wirtschaftliches Marktgeschehen. Denn am Markt gibt es einiges zu entdecken.

Nachfolgerin Ala-Flucher

Bezirksrätin Bernadette Ala-Flucher wurde von Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht als Nachfolgerin ernannt. „Ich freue mich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und werde mich engagiert für einen klimafitten, lebendigen und florierenden Schwendermarkt einsetzen“, so Ala-Flucher.

Bezirkschef ist zuversichtlich

Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht sieht zuversichtlich in die Marktzukunft: „Ich wünsche Bernadette Ala-Flucher viel Erfolg in Ihrer Funktion und freue mich auf die enge Zusammenarbeit.”