Top: Kostenloses Sport-Programm in elf Bezirken

Auch heuer heißt es wieder: Raus aus dem Alltag und rein in die Bewegung. Von 5. bis 27. August tourt der SPORT.PLATZ Wien bereits zum 17. Mal durch die Bundeshauptstadt und verwandelt öffentliche Plätze in kostenlose Sport- und Bewegungszonen.

Kostenlose Sportangebote in elf Bezirken

Unter dem Motto „Dein Sommer in Bewegung!“ macht die Initiative des ASKÖ WAT Wien in insgesamt elf Wiener Bezirken Station. Parks und Plätze werden dabei zu Treffpunkten für alle, die sich gerne an der frischen Luft bewegen. Das abwechslungsreiche Programm richtet sich an Erwachsene und reicht von Pilates und Yoga über Bollywood Dance bis hin zu Line Dance.

Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Bei den beliebten Hopsi-Hopper-Bewegungsstationen stehen Spiel, Spaß und Bewegung für Kinder im Mittelpunkt. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Mitmachen & Sportvereine kennenlernen

Die Veranstaltungen – mit Ausnahme des Auftakts und des Finales – finden jeweils von 18 bis 20 Uhr statt. Besucher können dabei nicht nur verschiedene Sportarten ausprobieren, sondern auch die Mitgliedsvereine des ASKÖ WAT Wien kennenlernen und sich über deren Angebote informieren.

Den Auftakt bildet am 5. August von 17 bis 19 Uhr ein großes Kick-off auf dem Rathausplatz bei der Bühne des Filmfestivals. Das Finale steigt am 27. August ebenfalls von 17 bis 19 Uhr im Resselpark im 4. Bezirk und bietet noch einmal ein umfangreiches Bewegungsprogramm für Jung und Alt.

Mit SPORT.PLATZ Wien möchte der ASKÖ WAT Wien Lust auf Bewegung machen und zeigen, wie vielfältig das Sportangebot in der Stadt ist. Egal ob Anfänger oder Sportbegeisterte – alle sind eingeladen, kostenlos mitzumachen.

Alle Termine im Überblick:

05. August, 17-19 Uhr – Kick Off am Rathausplatz, 1010 Wien

06. August, 18-20 Uhr – Kaiserwiese, 1020 Wien

11. August, 18-20 Uhr – Kongresspark, 1160 Wien

12. August, 18-20 Uhr – Kirschblütenpark, 1220 Wien

13. August, 18-20 Uhr – Sigmund-Freud-Park, 1090 Wien

18. August, 18-20 Uhr – Kurpark Oberlaa (Eingang Filmteichstraße), 1100 Wien

19. August, 18-20 Uhr – Otto Wagner Areal, 1140 Wien

20. August, 18-20 Uhr – Stadtpark Atzgersdorf, 1230 Wien

25. August, 18-20 Uhr – Wallensteinplatz, 1200 Wien

26. August, 18-20 Uhr – Arenbergpark, 1030 Wien

27. August, 17-19 Uhr – Großes Finale im Resselpark, 1040 Wien