Fußball-Turnier bringt 3.000 Euro für Behindertensport

Nach dem gut organisierten Fußball-Turnier am Polizeisport-Platz in Kaisermühlen wurde nun der Spendenscheck übergeben. Ein zielsicherer Schlusspunkt für einen sportlichen Samstag.

Mittendrin statt nur dabei war am 20. Juni das Wiener Bezirksblatt mit einem eigenen Fußballteam, das sich wacker schlug (siehe WBB-Team-Story). Die Erinnerung ist noch nicht verblasst und bestätigt das Motto der Veranstaltung: “Sport, Teamgeist und Solidarität!”

Eindrucksvolles Zeichen

Der Schluss- und Höhepunkt wurde nun mit der Scheck-Übergabe vollzogen. Der Geschäftsführer der Bestattung, die zum Turnier geladen hatte, traf den Präsidenten des Behindertensportverbandes (ÖBSV). Jürgen Sild: “Unser Vernetzungsturnier hat eindrucksvoll gezeigt, wie Sport Menschen verbindet, über Berufs- und Organisationsgrenzen hinweg.”

Freude bei Hadschieff

Die gesammelten Spenden wurden von der Bestattung gemeinsam mit der Linz AG (Bestattung & Friedhöfe) auf insgesamt 3.000 Euro aufgerundet. “Ein großes Dankeschön. Durch das großartige Engagement ist eine großzügige Spende möglich geworden. Sie unterstützt ein vielfältiges Sportangebot für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen”, so ÖBSV-Präsident Julian Hadschieff.

Alle Teilnehmer-Teams zum gemeinsamen Foto vereint – die Leistungen waren durchgehend großartig (Bild: Bestattung).

Rettung schlägt Feuerwehr

Neben dem Wiener Bezirksblatt nahmen Teams der Polizei, der Berufsfeuerwehr, der Berufsrettung, der Vienna Capitals, der Beamtenversicherung (ÖBV), der Bildungsakademie, der Häuser zum Leben sowie der Bestattung teil. Nach spannenden Begegnungen setzte sich im Finale die Berufsrettung gegen die Berufsfeuerwehr durch und sicherte sich den Turniersieg.