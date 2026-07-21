Verspätungen, Ausfälle: Öffi-Chaos lähmt die Stadt!

Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss mit Stau und Baustellen rechnen. Und wer sich entschließt, auf Öffis umzusteigen, hat in diesen Wochen fast noch mehr Probleme …

Auch wenn Wien im Sommer von zwei Millionen auf 1,7 Millionen Menschen schrumpft (siehe Stadtflucht im Sommer) – diejenigen, die da sind, haben es nicht leicht. Und wer zwischen dem individuellen Gefährt und den Öffis wählen kann, hat’s noch schwerer. Denn Bus, Bim und U-Bahn sind derzeit alles andere als einladend …

So ist es einem WBB-Leser heute passiert, dass er von der U3, wo die Strecke zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof bis Sommerende nicht benützbar ist, auf den 48A-Bus umsteigen wollen. Doch er musste gut 20 Minuten warten – und die “Echtzeit-Anzeige” ist auch noch ausgefallen. Sein Kommentar: “Lauter Chaos”.

Immer wieder Verspätungen

Auch von der U4 und zahlreichen Bim-Linien (wie dem 18er, dem 44er und dem 60er) werden ähnliche Unregelmäßigkeiten berichtet. Oft im Rahmen von einigen Minuten, manchmal weit darüber. Jedenfalls sollte man derzeit überall die doppelte Fahrzeit einplanen.

Übersicht über die Öffi-Probleme

S-Bahn-Stammstrecke: Der Abschnitt Praterstern – Floridsdorf ist wegen der Modernisierung der Stammstrecke bis 6. September gesperrt. Es gibt Ersatzbusse sowie Umleitungen für S-Bahn-, REX- und Regionalzüge.

Grüne Linie U4: Zwischen Schwedenplatz und Landstraße (Wien Mitte) fährt die U4 derzeit nicht. Die Linie ist in zwei getrennte Abschnitte geteilt; als Ersatz stehen andere U-Bahn-Linien sowie Straßenbahnen und Busse zur Verfügung.

Gelbe Linie U3: Auch auf der U3 gibt es aktuell eine Teilsperre und erhebliche Einschränkungen wegen Bauarbeiten (zwischen Stationen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof). Fahrgäste müssen teilweise auf Ersatzverbindungen ausweichen.

Straßenbahnen: & Busse: Mehrere Linien – insbesondere im Bereich Alsergrund – sind unterbrochen oder umgeleitet. Zusätzlich gibt es Änderungen bei den Linien D, 2, 43, 44, 62, 13A und 40A, teilweise mit Umleitungen oder verkürzten Fahrwegen.

Badner Bahn: Auch hier kommt es abschnittsweise zu Bauarbeiten und Einschränkungen.