Es kann nur einen geben: Wahl zum beliebtesten Bahnhof

Acht der zehn größten Bahnhöfe des Landes stehen in Wien. Der Verkehrsclub VCÖ ruft die Fahrgäste auf, sie zu bewerten: Welcher gefällt am besten?

Hauptbahnhof vor Meidling: Das sind jene Bahnhöfe, die am stärksten frequentiert sind und wo die meisten Züge halten. Aber wie zufrieden sind die Fahrgäste mit den Bahnhöfen? Der VCÖ unterzieht die Bahnhöfe einem Fahrgast-Check.

Online-Bewertung

Die Fahrgäste können Bahnhöfe, die sie nutzen, online auf VCÖ-Bahnhofstest bewerten. Auch vorort werden die Fahrgäste nach ihrer Zufriedenheit und ihrem Ranking befragt.

Größte Bahnhofsdichte

52 Bahnhöfe und Bahn-Haltestellen gibt es in Wien. Als Großstadt gibt es im Verhältnis zur Fläche die größte Bahnhofsdichte. Am größten ist der Hauptbahnhof mit täglich 1.121 Zügen und rund 124.100 Fahrgästen vor dem Bahnhof Meidling mit täglich 836 Zügen und 92.500 Fahrgästen.

Bei der Anzahl der Zugverbindungen folgen der Handelskai und Hütteldorf auf den Plätzen drei und vier, bei der Fahrgast-Frequenz belegen Praterstern und Wien-Mitte den dritten und den vierten Rang.

Sauberkeit und Erreichbarkeit

“Es kommt nicht nur auf die Anzahl der Bahnhöfe an, sondern auch auf ihre Qualität. Es ist unter anderem wichtig, dass die Bahnhöfe barrierefrei und sauber sind, auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut und sicher erreichbar sind sowie angenehme Wartebereiche haben”, zählt VCÖ-Experte Michael Schwendinger wesentliche Kriterien auf.