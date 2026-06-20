Ferienzeit im Thermenresort Loipersdorf

Wenn die Temperaturen steigen, zeigt sich das Thermenresort Loipersdorf von seiner sommerlichsten Seite. Im 23.000 m² großen Freibereich fühlt sich ein Badetag schnell wie ein Kurzurlaub an – mit großzügigen Liegewiesen, glitzernden Pools und entspannter Atmosphäre für Klein und Groß.

Vorteilspreise im Family Summer

Bei Sonnenschein verlagert sich das Badevergnügen in der größten Therme Österreichs nach draußen. Wellenbad und Affenschaukel, Breitwellenrutsche und Sprungturm, Beachvolleyballplatz und Hüpfburg sind einige der Attraktionen für die ganze Familie.

Ein besonderes Highlight ist der Family Summer: Von 4. Juli bis 13. September warten ein buntes Ferienprogramm und 60 Prozent Rabatt für alle unter 16 Jahren. Auch Erwachsene erhalten 10 Prozent Rabatt auf das Tagesticket.

Ferienspaß mit Kinderanimation

Maskottchen Otto und das Animationsteam haben ein abwechslungsreiches Programm für die Sommerferien vorbereitet. Von Montag bis Freitag stehen Spiele wie „Sprungturm-Champion“ oder Volleyball sowie kreative Basteleinheiten auf dem Programm. Auch eine Kinderbetreuung ist möglich. An den Wochenenden bringen die Action Days zusätzliche Highlights – von Sport über Feuerwehr bis hin zu Experimenten und Linedance.

Der große Vorteil im Thermenresort: Bei Schönwetter sind Badespaß und Erholung unter freiem Himmel angesagt. Und sollte ein Sommerregen aufziehen, geht es ganz einfach drinnen weiter.

Adults-only-Auszeit im Schaffelbad

Wer den Sommer lieber etwas ruhiger genießt, findet im Schaffelbad den passenden Rückzugsort. Der exklusive Adults-only-Bereich ab 16 Jahren bietet auf 15.000 m² Thermalwasserpools, Saunen, Ruhezonen und einen weiten Blick über die sanfte Hügellandschaft des Thermen- und Vulkanlandes. Von 6. Juli bis 13. September gilt hier außerdem das „Summer Special“ mit 20 % Rabattauf den Eintritt.

Urlaub in der Steiermark

Rund um das Thermenresort Loipersdorf bieten fünf direkt verbundene Thermenhotels sowie zahlreiche weitere Hotels und Pensionen mit eigener Handschrift und besonderem Flair vielfältige Möglichkeiten für einen genussvollen Urlaub.