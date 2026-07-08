Bunter Ferienstart mit 4.000 Wasserbällen

Mit dem traditionellen #WeAreWater-Fest ist das Thermenresort Loipersdorf in den Family Summer gestartet. Tausende Wasserbälle, Spiel, Spaß und zahlreiche Prominente sorgten für beste Sommerstimmung.

Wasser stand am 4. Juli im Thermenresort Loipersdorf einmal mehr im Mittelpunkt. Beim bereits zehnten #WeAreWater-Fest verwandelten 4.000 bunte Wasserbälle das Acapulcobecken in ein farbenfrohes Bällemeer und sorgten für strahlende Gesichter bei Groß und Klein. Gleichzeitig fiel damit der Startschuss für den diesjährigen Family Summer.

Zu den Gästen zählten unter anderem Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger, Moderatorin und Ärztin Christine Reiler, Moderator Andreas Moravec sowie Schauspieler Alexander Kratki mit seiner Familie. Auch zahlreiche Influencerinnen und Influencer, darunter Philipp Knefz und Virginia Rox, ließen sich den Ferienauftakt nicht entgehen.

Spektakulärer Wasserball-Regen

Pünktlich um 11 Uhr wurde das Highlight des Tages eingeläutet: Gemeinsam mit dem ehemaligen Mister Austria Philipp Knefz und Thermenresort-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini zog Sila Sahin-Radlinger am Seil des riesigen Ballnetzes. Wenige Augenblicke später regneten 4.000 Wasserbälle auf das Acapulcobecken herab und sorgten für eindrucksvolle Sommerbilder.

“Das #WeAreWater-Fest ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Moment. Wir feiern damit nicht nur den Start in den Family Summer, sondern auch das, was Loipersdorf ausmacht: unser Wasser. Es schenkt Erholung, bereitet Freude und schafft Erinnerungen.”

…betont Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini.

Prominente genießen Urlaubsfeeling

Von der Rooftop-Lounge “Deck8” aus verfolgten die prominenten Gäste das bunte Treiben. Neben Sila Sahin-Radlinger, Andreas Moravec, Alexander Kratki und Christine Reiler genossen auch zahlreiche Social-Media-Stars wie Carina Fiby, Sabrina Jauk, Ines Danner, Angelika Bör und Antonio di Maiolo die entspannte Atmosphäre. Für zusätzliche Unterhaltung sorgte Maskottchen Otto, das sich unter die Besucher mischte.

Spiel, Spaß und Action für Familien

Nach dem Wasserball-Spektakel stand die #WeAreWater-Challenge auf dem Programm. Insgesamt 30 Viererteams traten bei Bewerben wie “Wasser über Kopf” oder “Unterwasser-Pantomime” gegeneinander an. Als Hauptpreis winkte ein Familienurlaub im Thermenhotel DAS SONNREICH.

Mit dem Fest begann gleichzeitig auch der Family Summer im Thermenresort Loipersdorf. Bis 13. September profitieren Familien von vergünstigten Eintrittspreisen: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten 60 Prozent Ermäßigung auf den Tageseintritt, Gäste ab 16 Jahren sparen zehn Prozent.

Unter der Woche sorgen Animation, Bastelprogramme und Wasserspiele gemeinsam mit Maskottchen Otto für Unterhaltung. An den Wochenenden stehen bei den Action Days zusätzliche Programmpunkte wie Feuerwehr-Erlebnisse, Beachvolleyball oder Linedance auf dem Plan.