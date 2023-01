Wiener Tourismus schreibt wieder schwarze Zahlen

Der Wiener Tourismus ist wieder zurück. 2022 konnte die Tourismusbranche der Hauptstadt in der zweiten Jahreshälfte einen positiven Trend verzeichnen und sogar wieder einen Gewinn erzielen. Neben gut gefüllten Hotels und Gastrobetrieben sorgten auch die Kongresse und Messen in der Stadt für die gute Bilanz. Dennoch blickt die Branche aufgrund der Energiekrise und Personalnot 2023 auf viele Herausforderungen.

„Wien ist zurück“

Die Gästenächtigungen erreichten „fast das Niveau des Rekordjahres 2019“, wie die Wirtschaftskammer Wien wissen lässt. „Wir brauchen uns ja nur die Passagierzahlen des Flughafens ansehen, 127 Prozent Plus und 150 Millionen Gewinn sagen eigentlich schon alles. Wien ist zurück auf der Landkarte der beliebtesten Reiseziele“, erklärt Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien. Wichtiger Impuls für die Branche sei neben Freizeitgästen vor allem Geschäftsreisende.

Rekordträchtige Ballsaison

Der Spartenobmann sieht für die Branche 2023 weitere Herausforderungen. „Die stark gestiegenen Energiekosten müssen in den Griff bekommen und die Personalknappheit bekämpft werden. Alleine in Gastronomie und Hotellerie gibt es in Wien rund 2.500 offene Stellen beim AMS gemeldet“, so Greißler. Erfreulich sei jedenfalls jetzt schon die Wiener Ballsaison. Diese steuere mit rund 550.000 Besucherinnen und Besuchern auf einen neuen Rekordwert zu.