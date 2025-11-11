Die kalte Jahreszeit steht bevor. Damit startet das Winterpaket der Stadt Wien für obdachlose Menschen heuer zum 16. Mal. “Unsere Haltung ist klar: In Wien soll niemand aufgrund eines fehlenden Schlafplatzes im Winter auf der Straße nächtigen müssen. Daran halten wir gemeinsam mit dem FSW und seinen Partnerorganisationen fest. Wien ist und bleibt mit dem Winterpaket und den weiteren Angeboten der Wohnungslosenhilfe ein Vorreiter im europäischen Raum“, sagt Sozialstadtrat Peter Hacker.

Die Standorte der 13 Notquartiere, inklusive Familienkapazitäten und der drei Wärmestuben, verteilen sich heuer auf acht Wiener Gemeindebezirke. In den Wärmestuben, die einen Tagesaufenthalt im Warmen ermöglichen, gibt es heuer eine Gesamtkapazität für 255 Nutzer gleichzeitig. Die Notquartiere werden im 24-Stunden-Betrieb geführt. Hier gibt es neben der Übernachtung auch Möglichkeiten zum Tagesaufenthalt, was – zusätzlich zu den Wärmestuben – den Andrang auf ganzjährig geöffnete Tageszentren in den Wintermonaten reduziert.

Übrigens: Auch in der aktuellen Wintersaison wird es in sämtlichen Wärmestuben des Winterpakets und in den ganzjährig geöffneten Tageszentren für obdachlose Menschen warmes Mittagessen geben. Allein in den Wärmestuben werden es über 40.000 warme Mahlzeiten sein.

Mehr Kapazitäten für Frauen

In den letzten fünf Jahren hat sich ein Anstieg an weiblichen Nutzerinnen des Winterpakets gezeigt. Daher wurden Kapazitäten für genau diese Zielgruppe im Winterpaket ausgebaut, mit rund 150 Plätzen speziell für Frauen in den Notquartieren. “Bis Ende April werden rund 3.000 Menschen die Angebote des Winterpakets nutzen, mittlerweile sind mehr als ein Sechstel davon Frauen. Das zeigt, dass wir Frauen, die in verdeckter Wohnungslosigkeit oder prekär leben, noch besser erreichen. Auf diesen Bedarf reagieren wir mit einem eigenen Frauennotquartier im Winterpaket. Zwei weitere Standorte bieten erhöhte Kapazitäten an“, weiß Markus Hollendohner, Leiter der Wiener Wohnungslosenhilfe im FSW.

Kostenlose KälteApp

Während der Laufzeit des Winterpakets gibt es auch wieder die kostenlose FSW KälteApp. Wer obdachlose Menschen bei Kälte im öffentlichen Raum wahrnimmt, kann per App Unterstützung durch Straßensozialarbeit holen. Die Straßensozialarbeit von „Obdach unterwegs“, Teil des FSW-Tochterunternehmens FSW Obdach, geht den Meldungen nach und sucht die obdachlosen Personen auf. Die Sozialarbeiter informieren über Angebote des Winterpakets, teilen Schlafsäcke aus oder vermitteln in Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe.

Die KälteApp steht im Apple App Store sowie im Google Play Store zum kostenlosen Download bereit. Die Webversion sowie die direkten Links zu den Stores gibt es unter www.kaelteapp.wien.