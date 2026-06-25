So fangen Ferien gut an: Zeugnis zeigen & XL-Becher abholen

Am Freitag, 3. Juli schenkt HUMA ELEVEN ab 9 Uhr allen Schulkindern einen angesagten XL‑Trendbecher.

Am Freitag, 3. Juli heißt es Zeugnis schnappen und ab ins HUMA ELEVEN. Alle Schulkinder dürfen sich gegen Vorlage ihres Zeugnisses über einen stylischen XL‑Trendbecher freuen – gratis und perfekt für den Sommer. Los geht’s um 9 Uhr, solange der Vorrat reicht.

Und das ist erst der Anfang: Auch in den Sommerferien begeistert das Shopping-Center mit coolen Aktionen, herrlich kühlem Shoppingvergnügen und einer sommerlichen Deko mit 8 Meter großen Flamingos, Relaxliegen und einer Bobbycar-Rennbahn.

Benefiz-Schultaschen-Sammelaktion

Damit die Ferien nicht nur Spaß machen, sondern auch Gutes bewirken, sammelt HUMA ELEVEN in Kooperation mit der Caritas und der Agentur Loop Schultaschen für benachteiligte Kinder. Gut erhaltene Schultaschen können dabei in der Monsterbox gespendet werden und bereiten anderen Kindern eine große Freude zum Schulstart.

Weitere Informationen unter: www.huma-eleven.at und www.ses-european.com