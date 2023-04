Alleinerziehend, aber nicht allein: Frauenzentrum hilft

Alleinerziehende Frauen stehen vor großen Herausforderungen. Diese reichen von finanziellen Schwierigkeiten, Zeitmanagement, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Suche nach geeigneten Kinderbetreuungsangeboten bis hin zu emotionalen Belastungen.

Das Frauenzentrum der Stadt Wien widmet sich daher am 19. April dem Thema „Alleinerziehend in Wien“. Von 09:00 bis 17:00 Uhr steht das Frauenzentrum der Stadt ganz im Zeichen der Alleinerziehenden.

Raum für Fragen

„Alleinerziehende stehen vor besonderen Herausforderungen und sind oft Mehrfachbelastungen ausgesetzt. Gerade diese Gruppe ist besonders auf Unterstützung angewiesen“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaàl. Mit dem Beratungsschwerpunkt am 19. April möchte man besonders Alleinerziehenden Raum für Fragen und Antworten geben.

Die Expertinnen widmen sich telefonisch und per E-Mail allen Fragen rund um Alltagsherausforderungen, Unterstützungsmöglichkeiten, Angebote für Kinder und auch um das Thema „Selfcare“. Denn oftmals bleibt alleinerziehenden Frauen wenig Zeit und Energie für die sich selbst.

Kostenlos

Seit mehr als drei Jahren ist das Frauenzentrum der Stadt Wien eine wichtige Beratungsstelle für Frauen. Bereits mehr als 13.700 Beratungen fanden statt. Das Frauenzentrum zeigt mit 1.352 Beratungen in den ersten 3 Monaten 2023 eine sehr hohe Auslastung. Die Beratung ist vertraulich, auf Wunsch anonym und für alle Frauen in Wien kostenlos – an fünf Tagen in der Woche. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr, Freitag: 09:00 bis 16:00 Uhr.



Eine Erstinformation ist telefonisch (01/408 70 66) und per E-Mail ( frauenzentrum@wien.at ) möglich oder auch persönlich im Stadt Wien Frauenzentrum. Für eine ausführliche Beratung vereinbaren Sie bitte vorher telefonisch einen Termin. „Im Frauenzentrum sind Expertinnen für die Wienerinnen da – und helfen weiter“ bekräftigt Gaàl.

Mehr Informationen: frauenzentrum.wien.gv.at