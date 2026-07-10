Preisgekrönte Kinderbücher im MuseumsQuartier

Die WIENXTRA-Kinderinfo lädt bis 23. August zur Wanderausstellung „Ausgezeichnet! Wundervolle Kinderbücher“ ein. Familien erwartet bei freiem Eintritt eine interaktive Reise durch die faszinierende Welt internationaler Bilderbuchillustrationen.

Im MuseumsQuartier ist diesen Sommer eine besondere Ausstellung für kleine und große Bücherfans zu sehen: In der WIENXTRA-Kinderinfo gastiert bis 23. August die Wanderausstellung „Ausgezeichnet! Wundervolle Kinderbücher“. Präsentiert werden preisgekrönte Illustrationen aus Frankreich, Belgien und der Schweiz – von tierischen Abenteuern bis hin zu märchenhaften Hexenwelten. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Institut français d’Autriche und wurde ursprünglich vom Institut français in Deutschland gemeinsam mit dem Salon du Livre et de la Presse Jeunesse entwickelt. Sie macht hochwertige Bilderbuchkunst für Familien erlebbar und lädt dazu ein, in fantasievolle Geschichten einzutauchen.

Kunst zum Entdecken und Mitmachen

Zu sehen sind Werke von zwölf renommierten Illustratorinnen und Illustratoren, darunter Béatrice Alemagna, Marc Boutavant und Rébecca Dautremer. Die Ausstellung ist in vier Themenbereiche gegliedert: „Tierisch schön“, „Zauber und Hexerei“, „Die Natur – so schön, so zerbrechlich“ sowie „Wie die Zeit vergeht“.

Mit kostenlosen Rätselblättern können Kinder die Ausstellung spielerisch erkunden und die gezeichneten Welten auf interaktive Weise entdecken.

Kinderbücher als Tor zu Kunst und Literatur

Bei der Eröffnung betonte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler die Bedeutung hochwertiger Kinderbücher: Sie seien oft die erste Begegnung mit Kunst und Literatur, förderten Fantasie und Empathie und eröffneten neue Perspektiven auf die Welt. Gerade Illustrationen könnten Geschichten erzählen – manchmal sogar ganz ohne Worte.

Auch der französische Botschafter in Österreich, Matthieu Peyraud, hob die Vielfalt und Poesie der französischsprachigen Illustrationskunst hervor. Die Ausstellung sei zugleich ein gelungenes Beispiel für den kulturellen Austausch zwischen Frankreich und Österreich.

Für Bruno Ducluzaux, Direktor des Institut français d’Autriche, macht die Schau Bilderbücher räumlich erlebbar und lädt Kinder zum Entdecken, Ausprobieren und Mitmachen ein. WIENXTRA-Geschäftsführer Vucko Schüchner sieht in der Ausstellung eine ideale Möglichkeit, Kinder spielerisch für Kunst und Kultur zu begeistern.

Sommer-Ausflug für die ganze Familie

Die Ausstellung „Ausgezeichnet! Wundervolle Kinderbücher“ ist noch bis 23. August in der WIENXTRA-Kinderinfo im MuseumsQuartier (Hof 2) zu sehen. Geöffnet ist sie zu den regulären Öffnungszeiten der Kinderinfo. Der Eintritt ist frei, auch die Rätselblätter für Kinder werden kostenlos angeboten.