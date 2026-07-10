Urlaub: Nicht daheim und doch fast wie zu Hause

Mit dem Wiener Bezirksblatt auf Reisen: Diesmal gönnte sich Redakteur Gerhard Krause eine kurze Auszeit an der kroatischen Riviera im Hotel „Kvarner Palace“ in Crikvenica.

Wer seinen heurigen Sommerurlaub noch nicht gebucht hat, dem sei hier ein besonderer Tipp nähergebracht. Das Hotel „Kvarner Palace“ im Zentrum von Crikvenica nur knapp 500 Kilometer von Wien entfernt bietet nämlich alle Möglichkeiten eines Aufenthaltes am Meer in vertrauter Umgebung an.

Ehemaliges Kurhotel

Schließlich steht das prächtigst sanierte ehemalige Kurhotel an der Kvarner Riviera im Eigentum eines begeisterten Österreichers: Wilfried Holleis aus der Hoteldynastie Holleis hat aus dem historischen Gebäude mit seinen 114 Zimmer und Suiten, den aufwändig gestalteten Kaisersaal und die Frühstücksräume sowie der prächtigen Gartenanlage, der Sonnenterrasse mit ihren gratis benutzbaren beheizbaren Meerwasser-Pools ein richtiges Aushängeschild der kroatischen Riviera entstehen lassen.

Hoteleigner Wilfried Holleis bei seiner Begrüßungsansprache (Bild: Krause).

Gratis werden hier Liegestühle, Sonnenschirme und Badetüchern angeboten und auch gerne genutzt. Zum Meer muss man von der weitläufigen Hotelanlage lediglich einen zweiminütigen Gehweg in Kauf nehmen. Dort wartet aber ein Sandstrand, eine absolute Rarität an der oberen kroatischen Adriaküste. Von dort legen auch die Touristenschiffe zur sehenswerten Inselwelt von Krk aus.

Bild: Kvarner Palace

Kaiserliches Flair

Im Hotelgebäude mit den Flair eines Hauses der Habsburger Monarchie kann man sich sogleich wie zu Hause fühlen. Mit ein bisschen Glück marschieren dort auch Tiroler Kaiserjäger oder eine Schützenkapelle der Traditionsgendarmarie Kärnten auf, weil Holleis als deren Bewunderer auch als Sponsor tätig ist.

Traditionsgendarmerie Kärnten mit historischen Uniformen zu Besuch (Bild: Krause).

Der Hotelchef ist mit der Historie seines Hauses sehr verbunden So hat um 1880 Erzherzog Josef von Österreich das Potenzial des ausgezeichneten Klimas von Crkcenica als Reiseziel der europäischen Elite erkannt. Um 1900 wurde das Palace-Hotel eines der führenden Kurhäuser an der Adria. Heute bietet Wilfried Holleis den Gästen im „Kvarner Palace“ allen erdenklichen Luxus und jede Menge Köstlichkeiten der internationalen Küche an.

Ab 975 Euro pro Person ist man eine Woche im Doppelzimmer mit Frühstückspension dabei, ab 1.200 Euro mit Halbpension.

Ein Urlaubshit

In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden in Kroatien mehr als 14 Millionen Nächtigungen gezählt. Besonders gefragt ist dabei die Halbinsel Istrien. Mit rund 4,1 Millionen Übernachtungen liegt die Region vor Split-Dalmatien und unserem Reisetipp der Kvarner Bucht.