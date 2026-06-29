Weinfest lockte Genießer nach Bad Waltersdorf

Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf wurde am Samstag, 27. Juni, zum Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber.

Beim Bad Waltersdorfer Wine Weekend (WWW) präsentierten die Winzerinnen und Winzer der Oststeirischen Römerweinstraße ihre besten Tropfen und luden zu einem genussvollen Sommerabend mit regionaler Kulinarik und Live-Musik ein.

Weinvielfalt aus der Region

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die nominierten Weinbaubetriebe, die ihre prämierten Weine zur Verkostung anboten. Dabei zeigte sich einmal mehr die große Vielfalt und hohe Qualität der Weine entlang der Oststeirischen Römerweinstraße. In mehreren Kategorien wurden die besten Weine des Jahres ausgezeichnet.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt auch heuer der URBANUS®, der gemeinsame Wein der Oststeirischen Römerweinstraße. Jeder Betrieb interpretiert den leichten, trockenen Qualitätswein auf seine eigene Weise und verleiht ihm damit eine ganz persönliche Handschrift.

Genuss trifft Gastfreundschaft

Für stimmungsvolle Atmosphäre sorgten neben den edlen Tropfen auch regionale Schmankerl und Live-Musik. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, die kulinarischen Spezialitäten der Region in entspannter Umgebung zu genießen.

„Das Bad Waltersdorfer Wine Weekend zeigt auf besonders schöne Weise, was unsere Region ausmacht: gute Weine, ehrliche Kulinarik und Menschen, die mit viel Leidenschaft dahinterstehen.“

…betonte Andreas Posch, Obmann der Oststeirischen Römerweinstraße.

Auch Gernot Deutsch, Geschäftsführer des Heilthermen Resort Bad Waltersdorf, zeigte sich mit der Veranstaltung zufrieden: „Das Bad Waltersdorfer Wine Weekend bringt Menschen zusammen, die gute Weine, feine Kulinarik und besondere Momente schätzen. Genau solche Veranstaltungen machen unser Haus zu einem Ort der Begegnung, des Genusses und der Entspannung.“

Erfolgreiches Schaufenster für die Region

Mit dem Bad Waltersdorfer Wine Weekend wurde die Wein- und Genusskultur der Oststeiermark einmal mehr eindrucksvoll vor den Vorhang geholt. Die Kombination aus ausgezeichneten Weinen, regionaler Kulinarik und dem besonderen Ambiente des Heilthermen Resorts machte den Abend zu einem gelungenen Fest für Genießerinnen und Genießer aus der Region und darüber hinaus.