Das höchste Kino der Stadt

Der Leinwand-Countdown läuft: Das „Kino am Dach“ feiert in einem Monat seine 20. Saison.

Die Stimmung auf dem Dach der Hauptbücherei beim Urban-Loritz-Platz ist einzigartig. Vor allem bei wärmeren Temperaturen und einem leichten Lüfterl ab 20 Uhr sind die 10 Euro Eintrittspreis gut investiert.

20 Jahre Film

Veranstaltet wird das „Kino am Dach“ von den Büchereien Wien und dem Eventteam „Go! Go! Gorilla“. Zum Jubiläum stehen Kultfilme und Klassiker der letzten 20 Jahre am Programm, etwa „The Whale“, „Triangle of Sadness“, „The Fabelmans“ oder zum Auftakt am 1. Juni der Film „Die Vermieterin“. Dabei geht es um ein Katz-und-Maus-Spiel, leistbares Wohnen und den Klassenkampf am Immobilienmarkt.

Mehr Infos gibt’s online auf: www.gogogo.at/kinoamdach