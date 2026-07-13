Von klugen Schweinen und plaudernden Hühnern

Woher kommt die Milch, wie leben Schafe und was macht ein Huhn den ganzen Tag? In der heutigen Zeit wachsen viele Kinder in der Stadt auf und haben kaum noch direkten Bezug zur Landwirtschaft. Das will die Tierschutzombudsstelle Wien nun ändern. Mit einer neuen, spielerischen Faltbroschüre unter dem Titel „Unsere Tierfreunde vom Bauernhof – Lernen, verstehen, helfen“ soll bei den Jüngsten das Verständnis und das Mitgefühl für Tiere geweckt werden.

„Immer weniger Kinder kennen Bauernhoftiere aus eigener Erfahrung“, erklärt der Wiener Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky den Hintergrund der Initiative. „Wenn sie entdecken, wie faszinierend diese Tiere sind, entsteht auch mehr Verständnis für ihre Bedürfnisse.“

Kindgerechtes Wissen über die Helden des Bauernhofs

Der neue Leporello – eine faltbare Broschüre – richtet sich gezielt an Kinder im Volksschulalter, bietet aber auch Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen wertvolle Unterstützung. Er vermittelt auf Augenhöhe spannendes Wissen über die verblüffenden Fähigkeiten und Besonderheiten von Schweinen, Rindern, Hühnern, Schafen und Ziegen. Ziel ist es, schon früh ein starkes Bewusstsein für den aktiven Tierschutz zu verankern.

„Kinder sind oft besonders sensibel für den Umgang mit Tieren. Schon früh interessieren sie sich für Tierschutzthemen. Das wollen wir mit unseren Materialien unterstützen“, betont Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien.

Einfache Tipps für den Alltag im Haushalt

Die Broschüre geht jedoch über reines Faktenwissen hinaus und schlägt eine Brücke direkt in den Alltag der Familien. Sie enthält einfache, praktische Tipps, wie jeder Haushalt durch sein ganz normales Einkaufsverhalten zu mehr Tierwohl beitragen kann. Das Spektrum reicht von bewussteren Kaufentscheidungen im Supermarkt bis hin zu Anregungen, gemeinsam neue Kochrezepte auszuprobieren.

Wer die Broschüre in Händen halten möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten: Sie liegt ab sofort unter anderem direkt am beliebten Wiener Erlebnisbauernhof Cobenzl auf. Zudem kann das Heft kostenlos bei der Tierschutzombudsstelle bestellt oder ganz einfach als digitaler Download auf deren Website heruntergeladen werden.