Wien & die Wirte sind bereit für das große WM-Finale!

Wird das spannend – und viele Public Viewing-Lokale in der Stadt werden aus allen Nähten platzen, wenn Spanien im WM-Finale auf Argentinien trifft. Auch der ORF ist groß dabei und überträgt drei Stunden vorher.

Die Halbfinali Spanien gegen Frankreich (2:0) sowie Argentinien gegen England (2:1) waren an Dramatik kaum zu überbieten. Speziell das zweite Match war nichts für schwache Nerven – das Wiener Bezirksblatt war im Lokal Freiherz live dabei und veranstaltete vor dem Spiel eine Fußball-Verlosungsshow (siehe WBB-Fußball-WM-Quiz). “Die Stimmung war super, die Spannung unglaublich. Ein toller Abend”, so WBB-Quizmaster Thomas Strachota.

WBB-Moderatoren Hans Steiner und Thomas Strachota beim WM-Public Viewing im Freiherz (Bild: Privat).

Wirte sind bereit

Im Freiherz wird auch am Samstag (kleines Finale Frankreich gegen England um 23 Uhr) und Sonntag auf großer Leinwand übertragen. Wie auch in vielen anderen Lokalen der Stadt. Die Übersicht der Wirtschaftskammer unter Public Viewing Wien hat schon mehr als 100.000 Zugriffe registriert.

Pokal für die Gastronomie

“Für mich steht ein Siegerteam bereits fest: Das der Wiener Gastronomie. Die vielen Gastonomen, die in den vergangenen sechs Wochen ihre Lokale und Gastgärten in Fanzonen verwandelt und damit die Möglichkeit geschaffen haben, die Spiele in einzigartiger Atmosphäre zu verfolgen, haben wirklich tolle Arbeit geliefert”, betont Gastro-Obmann Thomas Peschta, selbst großer Fußball-Fan.

Von Anfang an aktiv: Gastro-Obmann Thomas Peschta mit Österreich-Fans beim Würstelstand (© Sandra Oblak).

ORF gibt noch einmal Gas

Eine lange, umfassende Fußball-Show bietet auch ORF 1 am Sonntag. Bereits ab 18:10 Uhr gibt es Hintergrundgeschichten, Interviews und Vorberichte zum Duell zwischen Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien.

An allen Fronten

Aus New Jersey melden sich ORF-Sportchef Rainer Pariasek und die beiden Kommentatoren Thomas König und Andreas Herzog. Im WM-Studio in Wien analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska, Jasmin Eder und Peter Stöger das Fußball-Geschehen. Zusätzlicher Gast-Experte ist ÖFB-Goalie Alexander Schlager, der auch von seinen Eindrücken aus Amerika berichtet.