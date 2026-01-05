Im Mai 2026 werden Millionen Augenpaare nach Wien blicken, wenn die Wiener Stadthalle zur pulsierenden Mitte und größten Bühne Europas wird. Der ORF gewährte kürzlich exklusive Einblicke in das Herzstück der Shows: ein Bühnen-Design, das den Eurovision Song Contest neu denkt und zugleich seine ikonische DNA bewahrt.

Bühnenbild zwischen Tradition und Aufbruch

Mit dem neuen Bühnenkonzept von Star-Designer Florian Wieder setzt der ORF ein starkes Zeichen für Unterhaltung im Großformat. Die Bühne verbindet vertraute ESC-Elemente mit einer frischen, zeitgenössischen Formsprache. Zentrales Gestaltungselement ist eine geschwungene LED-Fläche, die an ein Blatt erinnert – Symbol für Neubeginn und Wachstum.

Ergänzt wird sie durch einen markanten Resonanzbogen und ein klares Konstruktionsgerüst. Inspiriert vom Geist der Wiener Secession entsteht so ein Bühnenraum, der Bewegung, Offenheit und künstlerische Struktur vereint. Wien präsentiert sich darin als mutiges, kreatives Herz Europas.

„United by Music“ mitten im Herzen Europas

Das Stage Design ist eng mit der übergeordneten Vision des ORF verknüpft: „United by Music – in the Heart of Europe“. Das Herz steht dabei sinnbildlich für Verbindung, Vielfalt und Zusammenhalt.

Grafische Elemente, Ornamente und das wandelbare Herzmotiv ziehen sich durch die gesamte visuelle Gestaltung des ESC 2026. Zum 70-jährigen Jubiläum erzählt der Song Contest damit eine europäische Geschichte, in der Musik Brücken über Grenzen, Sprachen und Generationen hinweg schlägt.

Große Bilder, starke Stimmen und grüne Ziele

Auch hinter den Kulissen setzt der ORF auf Erfahrung und Innovation. Die Regie liegt in den Händen von Michael Kögler und Robin Hofwander, während musikalisch Motive aus Mozarts „Zauberflöte“ zeitgemäß neu interpretiert werden. Für spektakuläre Lichtmomente sorgt Tim Routledge.

Ein weiteres klares Bekenntnis: Der ESC 2026 soll als verantwortungsbewusster und zukunftsorientierter Green Event Maßstäbe in Sachen Nachhhaltigkeit setzen.Wien ist bereit für den Eurovision Song Contest. Und Europa darf sich auf drei Shows freuen, die visuell wie emotional in Erinnerung bleiben.

Bereits über 250.000 Registrierungen für Tickets

Bis 18. Dezember 2025 konnte man sich als ESC-Fan auf der Seite zum Eurovision Song Contest registrieren. Damit ist man zum Ticketkauf für die Shows in der Wiener Stadthalle zugelassen. Ab 13. Jänner startet dann die erste Verkaufswelle für registrierte Nutzer. Das günstigste Ticket ist für 15 Euro erhältlich, das teuerste im Golden Circle vor der Bühne für die Final-Show um 360 Euro.

ESC 2026 – Wiener Stadthalle

www.eurovision.com