KinderuniWien: Von Gehirn-OPs bis geheime Mikroben

Wien. Sommerzeit bedeutet in der Bundeshauptstadt bald wieder KinderuniWien-Zeit! Vom 13. bis zum 25. Juli 2026 verwandeln sich die ehrwürdigen Hallen von sieben Wiener Universitäten und Hochschulen in ein riesiges Entdeckerparadies. Mehr als 4.000 wissensdurstige junge Menschen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren bekommen bei der mittlerweile 24. Ausgabe dieser europaweit bedeutenden Bildungsinitiative die einmalige Chance, echte Campus-Luft zu schnuppern.

Unter dem kraftvollen Motto „Zukunftskraft“ öffnet die KinderuniWien heuer ein Programm der Superlative: Sechs Universitäten, eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften, zwei Forschungseinrichtungen und stolze 600 engagierte Wissenschafterinnen und Wissenschafter stehen bereit. Sie bieten den Mini-Studierenden in rund 370 Lehrveranstaltungen mit knapp 20.000 Plätzen spannende Einblicke in Themenfelder wie Technik, Medizin, Natur, Umwelt, Tiergesundheit, Recht, Ökonomie und Demokratie.

Orientierung in einer Welt im Wandel

Das diesjährige Motto kommt nicht von ungefähr. Das Kinderbüro der Universität Wien feiert sein 20-jähriges Bestehen, hat sich passend dazu in Kinder- und Jugendbüro umbenannt und richtet den Blick klar nach vorne: „Mit uns wächst Zukunftskraft. Neues denken. Mut machen. Chancen stärken.“

Karoline Iber, die Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendbüros, betont die fundamentale Bedeutung des Projekts: „Wir müssen junge Menschen auf eine Welt in Veränderung vorbereiten. Die Begegnung mit Wissenschaft – wie das an der KinderuniWien passiert – kann jungen Menschen dabei helfen, inmitten zunehmender Komplexität Orientierung zu finden und die eigene Zukunft aktiv mitzugestalten.“

Von winzigen Mikroben bis zur großen Gehirn-OP

Das Programm, das bereits am 2. Juni online veröffentlicht wurde, deckt die faszinierendsten Fragen unserer Zeit ab. Einen der ganz großen Schwerpunkte bildet in diesem Jahr das Thema Mikrobiome. In elf speziellen Lehrveranstaltungen zeigen Forscher des „Cluster of Excellence“, wie essenziell diese winzigen Organismen für unseren Alltag und die globale Gesundheit sind. Den Startschuss setzt am 13. Juli um 10:00 Uhr die feierliche Eröffnungsvorlesung von Michael Wagner und Angela Sessitsch an der Universität Wien unter dem Titel „Mikroben – klein, aber oho!“. Weitere brennende Schwerpunkte der diesjährigen Kinderuni sind die Erinnerungskultur (mit Vorlesungen wie „Demokratie und Du!“ am geschichtsträchtigen Uni-Wien-Campus) sowie die Themen Klima, Energie und Umwelt.

Die Bandbreite der 370 Kurse ist enorm und perfekt auf die Neugier der Kids abgestimmt:

An der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) heißt es: „Zu heiß für die Erde“ .

. Die Medizinische Universität Wien klärt auf: „Wie operiert man ein Gehirn?“ .

. Die TU Wien lädt ein zu: „Eine Reise durch Raum und Zeit“ .

. An der Veterinärmedizinischen Universität geht es „Beim Schwein daheim“ tierisch zur Sache.

tierisch zur Sache. Die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien stellt die Frage: „Müssen Kinder Steuern zahlen?“ .

. Die Hochschule Campus Wien untersucht: „Was gehört auf meinen Teller?“.

©Kinderbüro der Universität Wien/APA Fotoservice/Juhasz ©Kinderbüro der Universität Wien/APA Fotoservice/Juhasz

Der Fahrplan für Eltern und Nachwuchs-Wissenschafter

Wer dabei sein will, muss schnell sein, denn das begehrte Anmeldefenster öffnet genau jetzt. Nachdem Familien in den vergangenen Tagen bereits Zeit für die Registrierung hatten, startet am heutigen 16. Juni 2026 um Punkt 14:00 Uhr die offizielle Anmeldung für die einzelnen Lehrveranstaltungen unter www.kinderuni-anmeldung-at.

Direkt nach dem Zeugnistag, in der Woche vom 3. bis zum 10. Juli, können sich die frischgebackenen Jungstudierenden am Campus der Universität Wien ihr persönliches „Inskriptionssackerl“ abholen. Darin befinden sich der offizielle Studienausweis und die begehrten KinderuniWien-T-Shirts, die von der BAWAG Group zur Verfügung gestellt werden. Ein besonderes Highlight wartet am Zeugnistag selbst (3. Juli): Die BAWAG Group unterstützt vier coole Mitmach-Stationen vor Ort und bringt damit spielerisch wichtige Finanzbildung direkt in das Programm ein.

Das unvergessliche Finale steigt schließlich am Samstag, dem 25. Juli 2026 ab 10:00 Uhr: Im Großen Festsaal der Universität Wien findet die feierliche Sponsion statt, bei der die Kids stolz ihre Urkunden entgegennehmen dürfen. Alle Details zum Programm sind unter www.kinderuni.at einsehbar.