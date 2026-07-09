Gratis Zuckerwatte beim Familienfest des Marktamts

Auf dem Floridsdorfer Markt, liebevoll auch Schlingermarkt genannt, lädt das Marktamt am Freitag (10.06.) zum Familienfest von 14 bis 19 Uhr. Eine Woche später, am 17.Juli, folgt ein Familienfest am Volkertmarkt.



Ringelspiel, Clowns und Kasperltheater

Das bunte Programm an den beiden Freitagen: Ein paar Runden auf dem großen Ringelspiel, Lachen mit Clown Poppo, Singen mit Kiri Rakete oder Schminken bei den Kinderfreunden, da ist für jeden etwas dabei. Dazu gibt es beim Stammersdorfer Kasperltheater gratis Popcorn und Zuckerwatte vom Marktamt, solange der Vorrat reicht.



Das Programm im Detail:

Ab 14.30 Uhr – Stammersdorfer Kasperltheater

Ab 16.00 Uhr – Clown Poppo mit seiner Zauberliedershow

Ab 17.30 Uhr – Kinderliedermacherin Kiri Rakete



Schminkstation und Gewinnrad

Die Schminkstation der Kinderfreunde hat ebenso während der Familienfeste geöffnet und freut sich auf zahlreiche kleine und große Besucherinnen. Beim großen Marktamt-Gewinnrad warten verschiedene Preise, wie Marktschürzen, Marktsackerl, saure Gwichtl, Äpfel und vieles mehr. „Wir veranstalten laufend etwas Neues, um zukünftige Marktkundinnen auf die Wiener Märkte aufmerksam zu machen. Mit unseren Familienfesten am Schlinger- und am Volkertmarkt bieten wir unterhaltsame Stunden für Groß und Klein“, so die Vorfreude bei Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.



Weitere Infos:

Alle Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 – 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.