Indiana Tschones erobert die Tschauner Bühne

Mit der Premiere von „Indiana Tschones und das Königreich des Fetzenschädels“ feierte die Tschauner Bühne am 8. Juli ihre zweite große Eigenproduktion der Saison.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft ließen sich die Premiere nicht entgehen. Unter ihnen waren unter anderem Hans Arsenovic, Marion Dimali, Peter Drobil, Monika Erb, Petra Kreuzer, Andy Lee Lang, Magda Leeb, Nadja Maleh, Christine Marek, Eva Maria Marold, Reinhard Nowak, Jürgen Partaj, Alexander Riff, Claudia Rohnefeld, Thomas Schreiweis und Christian Bobby Vazansky.

Abenteuer unter der Wienzeile

Im Mittelpunkt der neuen Stegreif-Revue steht ein rätselhaftes Loch auf der Linken Wienzeile. Während Behörden von einer harmlosen Unterspülung sprechen, vermutet der selbst ernannte Abenteurer Indiana Tschones den Eingang zu einer geheimnisvollen Unterwelt. Gemeinsam mit Würstelstandbesitzerin Mitzi Zwutschgerl und Journalistin Vally Wurm macht er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen „Königreich des Fetzenschädels“ – verfolgt von Behörden, skurrilen Figuren und jeder Menge absurden Wendungen.

Die Produktion verbindet typische Elemente des Stegreiftheaters mit Musik aus Pop, Rock und Schlager und lebt von spontanen Einfällen sowie der direkten Interaktion mit dem Publikum.

Bewährtes Ensemble

In der Hauptrolle überzeugt Bernhard Viktorin als Indiana Tschones. Gemeinsam mit Valerie Bolzano, Eva D., Jürgen Kapaun, Isabel Meili und Martin Oberhauser sorgt das eingespielte Ensemble für zahlreiche Lacher und überraschende Momente.

Für Regie und Drehbuch zeichnet heuer Thomas Schreiweis verantwortlich, der diesmal hinter den Kulissen tätig war. Die musikalische Leitung übernahm Markus Richter, die Choreografie stammt von Bettina Soriat. Für Bühnenbild, Kostüme und Maske sorgten Petra Fibich-Patzelt, Sigrid Dreger und Monika Krestan.

Noch bis Anfang September auf dem Spielplan

„Indiana Tschones und das Königreich des Fetzenschädels“ zählt zu den beiden großen Eigenproduktionen des diesjährigen Tschauner-Sommers und ist bis Anfang September noch an mehreren Terminen zu sehen. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch das Comedy-Musical „Beatles an Bord“, die Schlagerrevue „Komm ein bisschen mit nach Italien“ sowie zahlreiche Stegreif-Klassiker und Gastspiele.

Weitere Informationen zum Spielplan sowie Tickets gibt es unter www.tschauner.at.