Bestattung Wien setzt jetzt auf Handtaschen-Urnen

Die Bestattung Wien erweitert ihr Angebot um eine außergewöhnliche Neuheit: Ab sofort sind Holz-Urnen in Form eleganter Handtaschen erhältlich. Damit reagiert das Unternehmen auf den Wunsch vieler Menschen nach individuellen und persönlichen Möglichkeiten des Abschieds.

„Wir erleben, dass sich viele Menschen individuelle und persönliche Möglichkeiten für den Abschied wünschen. Mit den neuen Handtaschen-Urnen schaffen wir ein Angebot, das Persönlichkeit, Stil und Erinnerung auf besondere Weise verbindet.“

…erklärt Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien.

Erinnerung mit persönlicher Note

Die neuen Urnen werden aus Holz gefertigt und zeichnen sich durch ihre besondere Gestaltung aus, die bewusst an stilvolle Handtaschen erinnert. Sie sollen eine moderne Alternative zu klassischen Urnen darstellen und den Trend zu individuell gestalteten Erinnerungsstücken aufgreifen.

Die Handtaschen-Urnen sind ab sofort über die Bestattung Wien erhältlich. Sie ergänzen das bestehende Sortiment an personalisierbaren Bestattungs- und Erinnerungsprodukten und bieten Angehörigen eine weitere Möglichkeit, den Abschied nach den Wünschen der Verstorbenen oder der Familie zu gestalten.