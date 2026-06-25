Tipp: Die Familien-Woche an Bord des Twin City Liners

Auch der Twin City Liner, der Schnellkatamaran zwischen Wien und Bratislava, setzt im Sommer 2026 auf attraktive Angebote für Familien und preisbewusste Gäste. Besonders beliebt ist die Familienwoche von 13. bis 19. Juli.

In diesem Zeitraum reisen bis zu zwei Kinder oder Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mit. So wird der Ausflug in die slowakische Hauptstadt zum besonderen Sommererlebnis für die ganze Familie.

50 % Ermäßigung

Zusätzlich profitieren Senioren ab 60 Jahren, Studierende, Präsenzdiener und Zivildiener jeden Dienstag von 50 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis. Auch das Lehrlings-Special sowie Ermäßigungen für Menschen mit Behinderung gelten während der gesamten Saison.

Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 bzw. online unter Twin City Liner gebucht werden.