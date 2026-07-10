Messer-Drama im Park um vier Jugendliche

Blutige Szenen im Wielandpark in Favoriten: Nach einem Streit unter Jugendlichen eskalierte die Situation völlig.

Drei Burschen wurden mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht – einer von ihnen schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter ist erst zwölf Jahre alt.

Schwere Verletzungen

Als Polizei und Rettung alarmiert wurden, bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild. Drei verletzte Jugendliche lagen im Park. Ein 15-Jähriger hatte lebensgefährliche Stichverletzungen im Brustbereich erlitten. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert.

Auch ein 14- sowie ein 16-Jähriger erlitten Stich- und Schnittverletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung ebenfalls in ein Spital gebracht.

Alarmabteilung fasst Jugendlichen

Der mutmaßliche Angreifer war beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Laut ersten Ermittlungen handelt es sich um einen zwölfjährigen syrischen Staatsangehörigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch rasch zum Erfolg: Beamte der Spezialeinheit WEGA konnten den Verdächtigen wenig später in der Laaer-Berg-Straße anhalten.

Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden. Das Klappmesser soll der Zwölfjährige während seiner Flucht weggeworfen haben. Es wurde im Nahbereich sichergestellt und wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Die mutmaßliche Tatwaffe (Bild: Polizei).

Da der Verdächtige strafunmündig ist, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen seiner Obsorge-Berechtigten übergeben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Ablauf der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Für den zwölfjährigen Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.