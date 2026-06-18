Neue Bank-Austria-Filiale im Stadion Center

Das Stadion Center erweitert sein Serviceangebot: Ab sofort steht den Besucherinnen und Besuchern eine neue Selbstbedienungs-Filiale der UniCredit Bank Austria zur Verfügung.

Die moderne Bankstelle befindet sich direkt im Einkaufszentrum an der U2 und ermöglicht Bankgeschäfte rund um die Uhr.

Bankgeschäfte jederzeit möglich

Die neue SB-Filiale umfasst 41 Quadratmeter und ist mit Geräten der neuesten Generation ausgestattet. Kundinnen und Kunden können dort selbstständig Einzahlungen, Auszahlungen sowie Überweisungen durchführen – und das an sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr.

„Wir sind sehr glücklich, allen Besucherinnen und Besuchern des Stadion Centers einen neuen modernen Bank-Standort anbieten zu können, um ihnen ein unbeschwertes Shopping-Erlebnis zu ermöglichen.“

…betont Christoph Herrmann, Leiter des Ressorts Privatkunden der UniCredit Bank Austria. Für persönliche Beratungsgespräche verweist die Bank auf ihre Filialen in Wien, Termine können online vereinbart werden.

Modernisierung des Centers schreitet voran

Die Eröffnung der neuen Bankfiliale ist Teil der laufenden Modernisierung des Stadion Centers. Das Einkaufszentrum investiert derzeit in die Erneuerung bestehender Flächen und erweitert gleichzeitig sein Angebot um zusätzliche Dienstleistungen und Geschäfte.

„Mit der neuen SB-Filiale wird das Stadion Center seinem Anspruch gerecht, seinen Besucherinnen und Besuchern neben einem vielfältigen Shoppingangebot auch praktische Dienstleistungen des täglichen Lebens an einem zentralen Standort anzubieten.“

….erklärt Centermanagerin Katharina Gfrerer. Die Neueröffnung sei zugleich ein weiterer Meilenstein der laufenden Weiterentwicklung des Centers.

Mehr Komfort für Besucher

Mit der Integration des neuen Bankstandorts stärkt das Stadion Center seine Rolle als moderne Einkaufs- und Nahversorgungsdestination im Wiener Osten. Besucher profitieren von kurzen Wegen und können alltägliche Bankgeschäfte direkt mit ihrem Einkauf verbinden. Das zusätzliche Serviceangebot soll den Komfort für Kundinnen und Kunden weiter erhöhen und das Stadion Center als zentralen Anlaufpunkt in der Umgebung stärken.