Die besten Tipps für Wiener Urlaubsverweigerer

Auch wenn über den Sommer Tausende Wienerinnen und Wiener die Stadt verlassen, um ihren Urlaub zu genießen, wird es in der Bundeshauptstadt garantiert nicht langweilig. Ganz im Gegenteil: Bis Ende Juli und den gesamten August verwandelt sich Wien in eine pulsierende Open-Air-Arena. Ob hochkarätige Kultur, schweißtreibender Sport oder durchtanzte Partynächte am Wasser – das sind die absoluten Event-Highlights für die kommenden Wochen.

1. Kultur-Highlights: Tanz, Film und Austro-Pop

Wer Kultur unter freiem Himmel schätzt, kommt in den nächsten Wochen voll auf seine Kosten. Die Stadt bietet ein dichtes Programm, das größtenteils sogar kostenlos zugänglich ist.

Film Festival auf dem Rathausplatz (bis 6. September): Der Klassiker schlechthin läuft den gesamten Sommer über. Vor der spektakulären Kulisse des Rathauses verschmelzen täglich hochkarätige Musikproduktionen von Oper bis Pop mit internationaler Spitzen-Gastronomie.Quelle & Infos: wien.info / Film Festival

Der Klassiker schlechthin läuft den gesamten Sommer über. Vor der spektakulären Kulisse des Rathauses verschmelzen täglich hochkarätige Musikproduktionen von Oper bis Pop mit internationaler Spitzen-Gastronomie.Quelle & Infos: wien.info / Film Festival ImPulsTanz Festival (9. Juli bis 9. August): Wien ist derzeit das absolute Epizentrum der internationalen Tanzwelt. Das weltberühmte Festival bespielt mit über 50 Produktionen renommierte Theater und Museen der Stadt und lädt in zahllosen Workshops auch zum Mitmachen ein.Quelle & Infos: ImPulsTanz

Wien ist derzeit das absolute Epizentrum der internationalen Tanzwelt. Das weltberühmte Festival bespielt mit über 50 Produktionen renommierte Theater und Museen der Stadt und lädt in zahllosen Workshops auch zum Mitmachen ein.Quelle & Infos: ImPulsTanz Kultursommer Wien (bis 16. August): Unter dem Motto „Kultur so nah“ bringt dieses Festival hochkarätige Acts aus Musik, Kabarett, Literatur und Tanz direkt in die Grätzl der Außenbezirke – und das bei komplett freiem Eintritt.Quelle & Infos: Kultursommer Wien

Unter dem Motto „Kultur so nah“ bringt dieses Festival hochkarätige Acts aus Musik, Kabarett, Literatur und Tanz direkt in die Grätzl der Außenbezirke – und das bei komplett freiem Eintritt.Quelle & Infos: Kultursommer Wien Popfest Wien (23. bis 26. Juli): Der Wiener Karlsplatz verwandelt sich Ende Juli wieder in eine gigantische Konzertbühne für die heimische Musikszene. Kuratiert von Sofie Royer und Wolfgang Lehmann, gehört dieses Festival zu den absoluten Pflichtterminen des Sommers.Quelle & Infos: Popfest

2. Sport-Highlight: Zurück in den Fluss!

Wer im Hochsommer sportliche Action mit einer gehörigen Portion Abkühlung sucht, sollte sich das letzte August-Wochenende rot im Kalender anstreichen.

Schwimmparade Donaukanal (29. August): Zum dritten Mal fließt dieses außergewöhnliche Event entlang der Stadt. Der Schwimmverein Donaukanal holt das urbane Schwimmen zurück ins Herz der City und macht aus dem Sport ein großes, gemeinsames Happening direkt im Wasser.Quelle & Infos: Schwimmparade

3. Party-Highlights: Bässe, Boote und Insel-Raves

Wenn die Sonne untergeht, dreht die Wiener Partyszene erst so richtig auf. Vor allem rund um die Gewässer der Stadt warten echte Highlights auf Nachtschwärmer.

Open Airs am Wasser (24. & 25. Juli): Die Clubszene zieht es nach draußen. Am 24. Juli startet die Grelle Forelle mit einer sonnigen Open-Air-Session auf der Terrasse direkt am Donaukanal, bevor drinnen die Techno-Bässe dröhnen. Einen Tag später, am 25. Juli, lockt das Kulturzentrum Semmelweisklinik mit einem bunten Sommerfestival und der Club PRST lädt zu einer wilden Sommerparty mit internationalen Top-DJs.Quelle & Infos: GoodNight.at / Sommerfeste

Die Clubszene zieht es nach draußen. Am 24. Juli startet die Grelle Forelle mit einer sonnigen Open-Air-Session auf der Terrasse direkt am Donaukanal, bevor drinnen die Techno-Bässe dröhnen. Einen Tag später, am 25. Juli, lockt das Kulturzentrum Semmelweisklinik mit einem bunten Sommerfestival und der Club PRST lädt zu einer wilden Sommerparty mit internationalen Top-DJs.Quelle & Infos: GoodNight.at / Sommerfeste Isle of Summer Festival (1. August): Am ersten August-Wochenende verwandelt sich die Donauinsel in ein Paradies für Fans elektronischer Musik. Internationale Schwergewichte wie Ben Böhmer, CamelPhat und Eric Prydz bringen Melodic Techno und Trance auf vier Bühnen direkt an die Donau.Quelle & Infos: Isle of Summer

Wien beweist auch im Sommer 2026: Wer in der Stadt bleibt, wird mit einem erstklassigen Programm belohnt!