Alarm: City-Lights warnen ab sofort an der Straßenecke

Hunderttausende Menschen hasten täglich durch die Straßen, Bahnhöfe und Fußgängerzonen der Stadt. Doch was passiert, wenn plötzlich eine akute Gefahr droht – ein extremes Unwetter, ein Großbrand oder eine andere Krise? Genau dort, wo die Menschen unterwegs sind, sorgen die Stadt und der Außenwerber Gewista ab sofort für ein revolutionäres Sicherheitsnetz. Erstmals in Österreich werden geprüfte, amtliche Warnmeldungen in Echtzeit direkt auf den hochfrequentierten City-Light-Werbeflächen ausgespielt.

Erstmalig: Technik kapert Werbeschaltungen

Dieses System ist eine absolute Premiere im Land. Bisher flimmerten auf den digitalen City-Lights im öffentlichen Raum ausschließlich Werbespots und Ankündigungen. Die neu entwickelte technische Schnittstelle ändert das im Ernstfall radikal: Sie erlaubt es der Stadt Wien, laufende Werbeschaltungen auf den digitalen Plakaten im gesamten Stadtgebiet mit sofortiger Wirkung zu unterbrechen.

Anstelle von Konsumgütern leuchten dann unübersehbar die lebenswichtigen Sicherheitsinformationen auf. Sobald die Gefahr gebannt ist oder die Warnung offiziell zurückgenommen wird, schaltet das System automatisch wieder in den regulären Werbebetrieb um.

Gesteuert aus der Alarmzentrale

Die Quelle für dieses hochmoderne Warnsystem ist die etablierte Warn- und Alarmplattform der Stadt Wien. Über diese zentrale Schnittstelle steuern die Behörden bereits die klassischen Sirenen sowie das mobile Warnsystem AT-ALERT auf den Handys der Bürger. Nun sind auch die City-Lights direkt an diese Plattform angedockt.

Weil es sich um sensible Sicherheitsinfrastruktur handelt, gelten für die Eingabe von Krisenmeldungen extrem hohe Hürden:

Die Schnittstellen sind streng geschützt.

Alle Meldungen werden vom Krisenmanagement der Stadt Wien auf Basis präziser Daten der Magistratsabteilungen erstellt, streng geprüft und manuell freigegeben.

Jede Ausspielung wird lückenlos geloggt und absolut revisionssicher dokumentiert, um Missbrauch oder Fehler rigoros auszuschließen.

Ernstfall-Test am 1. Samstag im Oktober

Das innovative Warnsystem ist in Wien ab sofort scharf geschaltet und einsatzbereit. Den ersten großen Härtetest unter Realbedingungen wird die Technologie im Herbst absolvieren: Anlässlich des bundesweiten Zivilschutz-Probealarms am ersten Samstag im Oktober 2026 werden zeitgleich mit den Sirenen und dem AT-ALERT auch die digitalen Plakatflächen in ganz Wien probeweise mit einer Test-Sicherheitsinformation bespielt.

Für die Wienerinnen und Wiener bedeutet das neue System einen enormen Sicherheitsgewinn im Alltag. Selbst wer unterwegs ist, kein Smartphone zur Hand hat oder das Handy lautlos in der Tasche trägt, wird künftig an der nächsten Straßenecke oder im Verkehrsmittel sofort und zuverlässig gewarnt.