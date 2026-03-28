Von Sushi über Streetfood bis zu trendiger Denim-Mode – das beliebte Einkaufszentrum im Herzen Wiens zeigt sich zum Frühling von seiner vielseitigsten Seite. Mit Sukiyaki, Gustolab, ONLY sowie modernisierten Stores von S.Oliver, Comma und ROMA wird Shopping zum Erlebnis. Selbst Autofahrer kommen dank Shekilo Autopflege auf Parkdeck 4 auf ihre Kosten.

Genussvolles Frühlingserwachen: Sukiyaki & Gustolab

Das neue Asia-Restaurant Sukiyaki lädt zu einem All-You-Can-Eat-Buffet der Extraklasse. Hier trifft Qualität auf unkomplizierte Genussmomente. Inspiriert vom japanischen Eintopfklassiker Sukiyaki, bietet das Lokal frische Sushi- und Maki-Variationen, knackige Salate und warme Spezialitäten. Sie werden direkt am Tisch oder am Buffet genossen.

Wer es schneller mag, ist bei Gustolab richtig. Das Fast-Casual-Konzept serviert täglich frisch zubereitete Streetfood-Klassiker: Kebab-Variationen aus Kalb- oder Hühnerfleisch, Pizzen, Suppen, Sandwiches und Bowls. Perfekt für alle, die wenig Zeit haben, aber guten Geschmack schätzen.

Trendige Modehighlights: Neuer ONLY-Shop eröffnet

Fashionistas werden über den kürzlich eröffneten Store der dänischen Marke ONLY jubeln, die ihre charakteristische skandinavische DNA nach Wien bringt. Coole Jeans, lässige Strickteile und saisonale Trendpieces stehen im Fokus. Als Teil der Bestseller-Gruppe verbindet ONLY internationale Erfahrung mit jugendlicher Urbanität für alle, die moderne Streetstyle- und Casualwear lieben.

Modernisierte Stores von S.Oliver, Comma und ROMA

Auch die etablierten Marken setzen auf frischen Wind. S.Oliver und Comma präsentieren sich nach Umbau im neuen Design, das Shopping noch übersichtlicher und inspirierender macht. Der Haarspezialist ROMA hat seine Fläche ebenfalls modernisiert, sodass Kundinnen und Kunden nun in zeitgemäßem Ambiente Dienstleistungen und Produkte genießen können.

Abgerundet wird das Frühlingsangebot von Shekilo Autopflege auf Parkdeck 4: Hier kommen die vierrädrigen Begleiter der Shopper glänzend aus dem Shoppingtrip zurück. Florian Richter, Centermanager von Wien Mitte The Mall, betont: „Ob Sushi-Lunch, trendige Jeans oder ein entspannter Shopping-Nachmittag – bei uns findet jeder genau das, was er sucht. Wir freuen uns, das Angebot im Herzen Wiens noch attraktiver zu machen.“

wienmitte-themall.at