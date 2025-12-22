Wer in den Winterferien noch nach einem besonderen Ausflugstipp sucht, wird im ersten immersiven Familienmuseum Wiens fündig. Im Immersium:Wien wird Weihnachten zur interaktiven Mitmach-Geschichte – humorvoll, bunt und voller Überraschungen für kleine und große Besucherinnen und Besucher.

Mitten hinein ins Weihnachtswunderland

Ein Schritt durch ein leuchtendes Portal und schon ist man da, im hohen Norden! Schnee glitzert, Musik liegt in der Luft und überall herrscht geschäftiges Treiben. Denn Weihnachten steht vor der Tür, und die Elfen brauchen dringend deine Unterstützung. Geschenke verpacken, Wunschlisten ordnen, den Schlitten startklar machen, im Immersium:Wien wird jede Familie Teil der Geschichte.

Besucher schlüpfen dabei in eine eigene Rollen. Statt nur zuzusehen, wird hier fleißig ausprobiert und gemeinsam angepackt. So verwandelt sich das Museum in eine lebendige Weihnachtswerkstatt, die Fantasie und Teamgeist fördert.

Krampus-Alarm und Schneeballschlacht

Natürlich läuft nicht alles nach Plan. Der freche Krampus versucht immer wieder, Chaos zu stiften. Doch mit Teamgeist, Humor und einer ordentlichen Schneeballschlacht wird jede Herausforderung gemeistert. Das Weihnachtsfest ist gerettet!

Zwischendurch laden interaktive Stationen dazu ein, Weihnachten aus aller Welt kennenzulernen. Internationale Lieder, Bräuche und spannende Quizfragen machen neugierig – und vermitteln ganz nebenbei Wissen. Besonders erfreulich: Das Erlebnis ist inklusiv gestaltet – barrierefrei und an vielen Stellen auch mit Gebärdensprach-Elementen. Weihnachten soll schließlich für alle da sein.

Abheben zu den funkelnden Polarlichtern

Ein aufregendes Extra für Abenteuerlustige ist der optionale Virtual-Reality-Ride „Funkeljäger“. Hier geht es hoch hinaus, über eisige Landschaften hinweg, mitten hinein in ein Meer aus Farben und Licht. Polarlichter tanzen, Eisklippen glitzern, ein kurzer, intensiver Ausflug in eine Welt, die garantiert für Staunen sorgt.

Vergnügen verbunden mit Unterstützung

Dieses Wintererlebnis bietet jedoch mehr als gute Unterhaltung für die ganze Familie. Mit jedem Ticket wird eine Spende für „Licht ins Dunkel“ gesammelt. Damit verbindet das Immersium:Wien spielerische Magie mit sozialem Engagement. Ob als Familienausflug, Ferienprogramm oder kleine Auszeit – dieses immersive Abenteuer schenkt gemeinsame Momente, die lange in Erinnerung bleiben.

Magisches Weihnachten – das immersive Abenteuer

Bis 6. Jänner 2026

Immersium:Wien

Aufenthaltsdauer: 60 Minuten

Preise: Erwachsene € 22,50 | Ermäßigt € 19,50 (Kinder 3–12, Senioren ab 65, Personen mit Behinderung)

VR-Ride: + € 5,00, optional

Tipp: Rechtzeitig buchen – begrenzte Kapazität!

immersium.com